Grindeanu, după ce a spus că Bolojan e "omul multinaționalelor": "Voi cere clarificări de la OCDE privind externalizarea profiturilor"

Sorin Grindeanu a precizat că va avea o discuție luni cu secretarul general al OCDE . Sursa foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat duminică la Antena 3 CNN de ce a spus că Ilie Bolojan este “omul multinaționalelor”. Grindeanu l-a acuzat într-o scrisoarea deschisă pe premierul Ilie Bolojan că a redus impozitele pentru multinaționale și că a oprit măsurile referitoare la externalizarea profiturilor, în timp ce a crescut taxele românilor.

Întrebat despre aceste acuzații, Sorin Grindeanu a precizat că va avea o discuție luni cu secretarul general al OCDE pentru a verifica dacă aceste măsuri au fost luate la solicitarea organizației, așa cum a explicat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

“Eu spun ce văd sau ce a reieșit prin decizii ale Guvernului. Am hotărât în coaliție să reducem de la 1%, la 0,5% impozitul dar să îl dublăm cu acele taxe și impozite pe afiliați, cu externalizarea profiturilor, și așa mai departe.

Ce s-a întâmplat? S-a redus de la 1% la 0,5%, doar că după câteva săptămâni s-au eliminat treburile legate de externalizarea profiturilor.

Acum ca să văd că e OCDE sau nu, mâine o să am întâlnire cu secretarul general, vine în România și o să îl întreb în mod direct. Eu am semne de întrebare. Cert e că a rămas la 0,5%. Deci dacă s-a eleiminat partea cealaltă trebuia să se revină la 1%. Nu s-a întâmplat”.