NATO construiește un scut împotriva dronelor rusești, capabil să le vâneze înainte să ajungă la granițele flancului estic

Digital Shield 2.0 a inclus mai multe scenarii simulate care ar putea deveni amenințări din lumea reală. FOTO Getty Images

SUA și aliații săi NATO își sporesc capacitatea de a detecta, urmări și viza amenințările reprezentate de drone de-a lungul frontierelor estice ale alianței. Prin cicluri rapide de testare de 90 de zile, concepute pentru a reproduce situații reale, forțele americane, aliații baltici și companiile de apărare construiesc o rețea de date partajată pentru o luare mai rapidă a deciziilor. Planul devine astfel un scut împotriva dronelor prin conectarea senzorilor care detectează amenințările aeriene cu sistemele contra-drone care le pot distruge, cu scopul de a îmbunătăți apărarea împotriva atacurilor cu drone de tip rusesc, inclusiv a sistemelor de tip Shahed, potrivit Bussines Insider.

Forțele americane și estoniene au executat exercițiul Digital Shield 2.0 la începutul acestei luni, a doua etapă a unei serii de teste în curs de desfășurare.

Exercițiul „s-a născut, de fapt, dintr-o inițiativă de a integra diferite tipuri de senzori într-o arhitectură integrată de senzori ușor accesibilă și partajabilă, sau o imagine aeriană”, a declarat pentru Business Insider căpitanul armatei americane Micah Maule, ofițer de planificare pentru Comandamentul Apărării Aeriene și Antirachetă al Armatei a 10-a.

În timp ce primul Digital Shield a demonstrat conceptul, al doilea a extins scara, adăugând mai mulți senzori pentru a detecta sisteme aeriene mai mari, fără echipaj, cum ar fi dronele de tip Shahed, și radare suplimentare de apărare aeriană și contra-UAS pentru a clarifica imaginea amenințărilor care se apropie.

Aceste sisteme se alimentează într-o rețea comună de comandă și control folosind software dezvoltat comercial, creând un flux simplificat de date de supraveghere pe care operatorii le pot vizualiza într-o singură imagine aeriană înainte de a decide cum să răspundă.

Digital Shield 2.0 a inclus mai multe scenarii simulate care ar putea deveni amenințări din lumea reală, inclusiv atacuri cibernetice care perturbă operațiunile, condiții de stres ridicat cu multe ținte de drone și o situație de foc real care rulează întregul proces împotriva replicatoarelor Shahed.

Adăugarea mai multor senzori sporește apărarea, dar crește și volumul datelor primite. Maule a spus că scopul sistemului de comandă și control partajat este de a îmbina aceste intrări într-o singură imagine clară, reducând povara cognitivă asupra operatorilor.

Sistemul acționează în afara razei de acțiune a multor tipuri de drone

Un avantaj al designului este că sistemul poate fi operat în afara razei de acțiune a multor tipuri de drone, și că furnizează date mai multor parteneri pentru o conștientizare sporită.

Ritmul rapid al testării Scutului Digital reflectă abordarea Pentagonului, în stil Silicon Valley, de tipul „mișcă-te rapid, defecțiuni rapide, repară rapid”, pentru dezvoltarea de noi tehnologii. De asemenea, pune presiune pe partenerii din industrie să țină pasul. Furnizorii trebuie să îndeplinească cerințe stricte de integrare, iar ciclul rapid de dezvoltare obligă la remedieri și actualizări mai rapide bazate pe feedback-ul de pe teren.

Inteligența artificială este, de asemenea, integrată în inițiativă pentru a analiza mai rapid datele senzorilor și a accelera deciziile privind modul de răspuns.

O problemă persistentă rămâne costul opririi dronelor ieftine. „Trebuie să depășim curba costurilor”, a spus Maule. „Dacă sistemele de rachete fără pilot (UAS) costă câțiva sau zeci de mii de dolari, nu poți folosi interceptoare extrem de scumpe.” SUA și aliații săi au învățat această lecție din Ucraina și din Orientul Mijlociu.