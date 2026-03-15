Coaliția de guvernare, în prag de implozie. Ilie Bolojan atacă PSD: „Încearcă să vină cu o retorică de tip AUR"

Sorin Grindeanu (s) și premierul Ilie Bolojan (d). Foto: Inquam Photos/George Călin

Premierul Ilie Bolojan a acuzat PSD că, prin condițiile impuse pentru votarea amendamentelor la legea bugetului, adoptă „o retorică de tip AUR”. Reacția premierului vine după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu a declarat că va vota bugetul, dar doar sub condiția adoptării unor amendamente propuse de social-democrați.

„Prin acest joc de amendamente, care au un caracter social, PSD încearcă să vină cu o retorică de tip AUR, încercând oarecumva să se delimiteze de răspunderea acestei guvernări. Dar nu e o soluție care va aduce rezultate pentru că, încercând să copiezi o anumită retorică, nu cred că rezolvi lucrurile”, a spus Ilie Bolojan, într-o declarație făcută duminică seara la Digi 24.

Bolojan a apreciat că acțiunea PSD este „de tip politic”.

„Ceea ce a făcut PSD astăzi este o acțiune politică, pe care am discutat-o de foarte multe ori în discuțiile pe care le-am avut în ultimele luni, atunci când s-a pregătit bugetul. Bugetul s-a lungit datorită faptului că nu am avut pachetul din administrație. Dacă nu aveai pachetul din administrație, nu puteai să-ți reduci cheltuieliele de personal. N-ai cum să reduci deficitul, dacă nu faci economi”.

„E o acțiune de tip politic, pentru că în discuțiile cu PSD a întrebat care sunt sursele de finanțare pentru acoperirea aceste propuneri. Orice propunere de cheltuială suplimentară nu este acoperită din neant. Orice cheltuială suplimentară trebuie acoperită de cineva, de undeva, pierde”, a adăugat Bolojan.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a precizat duminică seara, la Antena 3 CNN, că e de acord să voteze bugetul propus de premierul Bolojan, dar doar în condițiile PSD și dacă partenerii de coaliție vor vota amendamentele pe care social-democrații le vor propune la legea bugetului.

„Vom vota bugetul dar în condițile noastre, nu ale domnului Bolojan”, a precizat Sorin Grindeanu. „Dacă la nivel guvernamental, ceea ce am propus noi, nu e acceptat, în proiect, atunci vom face aceste amendamente în plen. Nu negociez aceste amendamente. Eu nu negociez indemnizația copiilor cu dizabilități, să crească de la 80 de lei la aproape 200. Vom depune aceste amendamente, mă aștept ca parlamentarii de bună cedință să le voteze”.

Grindeanu l-a acuzat pe Bolojan că e „omul multinaționalelor”

Premierul Ilie Bolojan a spus că amendamentele vor fi acceptate, dacă ele sunt „rezonabile”.

„Dacă amendamentele sunt în niște termene rezonabile, nu sunt probleme deosebite. Dacă amendamentele care vor trece vor fi de natură a avea o valoare mai mare, în condițiile în care se întâmplă aceste lucrui pe care nu le putem evita (criza din Golf - n.r.), nu sunt sub controlul nostru, putem avea complicații. E ca și cum ai întinde o coardă: așa e și bugetul. La un moment dat, cu cât întinzi mai mult, s-ar putea să crape. Și nu ne dorim asta”, a spus Bolojan.

Sorin Grindeanu a acuzat, duminică seara, că bugetul propus de Bolojan „e de dreapta, făcut după chipul și asemănarea domnului Bolojan, un buget care duce grija oamenilor bogați, dar care nu protejează absolut deloc oamenii obișnuiți”.

„Aici nu e vorba de PSD, e vorba de pensionari, de familii cu copii, de persoane cu dizabilități, de muncitori cu salariul minim. Aici nu sunt dorințe ale PSD-ului. Noi nu am intrat în această guvernare pe post de ficus”, a spus Sorin Grindeanu.

În plus, Grindeanu a spus că Bolojan este „omul multinaționalelor” și a cerut „clarificări de la OCDE privind externalizarea profiturilor”.

„Acest tip de minciuni, că noi suntem cu bogații și ei cu săracii, nu au fundament real”, a spus Ilie Bolojan, în replică la declarațiile făcute duminică seara, la Antena 3 CNN, de către președintele PSD, Sorin Grindeanu.