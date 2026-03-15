Taiwanul a raportat o creștere suspectă de avioane și nave militare chineze în jurul insulei

1 minut de citit Publicat la 19:05 15 Mar 2026 Modificat la 19:20 15 Mar 2026

Sistem antiaerian Patriot dislocat în centrul Taipei, capitala Taiwanului, imagine de arhivă. Foto: Getty Images

Taiwanul raportează o creștere a prezenței avioanelor și navelor militare chineze în jurul insulei pe care Beijingul o consideră o regiune separatistă, informează Politico.

Ministerul taiwanez al Apărării a detectat sâmbătă 26 de avioane militare chineze în apropierea coastelor taiwaneze. Dintre acestea 16 aeronave au intrat în Zonele de Identificare ale Apărării Antiaeriene taiwaneze din regiunile nordice, centrale și sud-vestice.

Pe lângă avioane, chinezii au concentrat în regiune și șapte nave militare.

Apariția navelor și avioanelor chineze a venit după ce, în ultimele două săptămâni, Beijingul scăzuse numărul provocărilor la adresa Taiwanului.

Din 27 februarie și până pe 5 martie, Taiwanul nu a mai raportat nicio trecere a avioanelor Beijingului dincolo de așa-numita linie mediană a Strâmtorii Taiwan, care separă China continentală de insulă.

Pe 6 martie, alte două avioane chineze au fost detectate în regiune.

Scăderea activității militare chineze a coincis cu perioada în care președintele Xi a convocat Congresul partidului comunist chinez, prima astfel de întrunire după valul de epurări din armata chineză.

China nu a recunoscut niciodată guvernul Taiwanului, considerând insula o provincie separatistă. Oficial, Beijingul și-a propus reunificarea cu Taiwanul până în 2049, însă în ultima perioadă discursul și acțiunile par să se intensifice. Recent, autoritățile chineze au publicat un document care detaliază planurile de „reunificare”, la scurt timp după exerciții militare desfășurate în apropierea insulei.

Beijingul afirmă că recuperarea insulei este singura cale de a contracara influența externă și de a proteja suveranitatea și interesele de securitate ale țării. Unificarea ar alimenta și creșterea naționalismului promovat de guvernul chinez.

Controlul Taiwanului ar permite Chinei să-și extindă prezența militară în Oceanul Pacific, să intimideze statele din regiune și să slăbească strategia americană a „lanțului de insule”, concepută pentru a limita expansiunea navală chineză. În plus, ar oferi Beijingului un avantaj major asupra rutelor maritime esențiale din Asia.

Deși China are o armată uriașă, o invazie ar fi extrem de dificilă: Ar fi nevoie de sute de mii de soldați și de traversarea unui braț de mare de aproximativ 200 de kilometri, într-un context de rezistență internă și presiune internațională.