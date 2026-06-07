Sateliţii Rusiei bruiază sistemul GPS din Europa, spun experţii. Drona explodată în Portul Constanţa, dată exemplu

2 minute de citit Publicat la 15:13 07 Iun 2026 Modificat la 15:13 07 Iun 2026

Experţii au adus dovezi că Rusia bruiază, din spaţiu, sistemul GPS din Europa. sursa foto: Getty

O rețea de sateliți ai Rusiei a cauzat scurte întreruperi ale semnalelor GPS în Europa, probabil în zeci de situaţii diferite, începând cu 2019, potrivit unor noi cercetări. Bruierea semnalelor GPS a devenit o problemă obișnuită în ultimii ani și este responsabilă inclusiv pentru explozia unei drone ucrainene într-un port românesc, vineri, notează Sky News.

Armatele mai multor ţări folosesc, de regulă, bruiajul și falsificarea semnalelor GPS pentru a se proteja împotriva atacurilor cu drone, însă aceasta este de obicei o perturbare localizată care afectează anumite zone geografice.

Incidentele evidențiate într-o nouă lucrare științifică sunt printre primele cazuri în care se știe că astfel de perturbări provin din spațiu - și ar putea avea implicații de amploare.

Moscova a negat în repetate rânduri că ar fi efectuat bruiaj GPS.

Cercetarea a fost efectuată de expertul în sisteme globale de navigație prin satelit (GNSS), Todd E. Humphreys, șeful Laboratorului de Radionavigație de la Universitatea din Texas, Austin, și de alții.

Cum îşi foloseşte Rusia sateliţii

În lucrarea publicată vineri, oamenii de știință spun că au fost detectate întreruperi ale semnalelor GPS la stații din Europa, Groenlanda și Canada simultan.

Întreruperea durează de obicei între trei și cinci secunde, iar datele sugerează „o singură sursă per eveniment”, se arată în lucrare.

Se adaugă: „Receptoarele terestre afectate se întind pe o zonă geografică atât de mare încât nicio sursă terestră sau aeriană nu le-ar putea ajunge pe toate; de ​​unde și ipoteza originii spațiale.”

Din 2019, studiul a identificat 75 de zile în care s-a înregistrat cel puțin un „eveniment de interferență GNSS tranzitorie pe arie largă”.

Când "atacă" sateliţii Rusiei

Bruiajul a avut loc predominant în zilele lucrătoare și în timpul programului de lucru. Acest lucru, se arată în studiu, „sugerează implicarea umană”, deoarece un fenomen pur aleatoriu ar apărea la momente mai variate.

După ce a analizat sateliții care se aflau în zonă în momentul în care a fost detectată perturbarea, analiza trage o concluzie semnificativă. Se precizează că datele pot „identifica cu încredere sursa” și dezvăluie că aceasta este „o mică constelație de sateliți ruși pe orbite Molniya („fulger”)”.

Lucrarea nu spune nici pe departe că perturbarea GPS este făcută intenționat, adăugând: „Dacă este deliberată, aceasta prevestește o escaladare calitativă a interferențelor GNSS”.

New York Times a relatat că înalți oficiali ai Forțelor Aeriene SUA au fost informați despre interferență, „conform unei persoane familiarizate cu briefing-ul care a vorbit sub condiția anonimatului”.

„Persoana a confirmat că interferența are loc și că rețeaua de sateliți rusă este responsabilă, dar nu a specificat numărul de incidente sau intenția”, a relatat ziarul.