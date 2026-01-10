De ce China are nevoie de Taiwan. Ce este în spatele conflictului

China vede reunificarea cu Taiwanul ca pe o etapă necesară pentru consolidarea statutului său de superputere. Foto: Getty Images

Tensiunile dintre China și Taiwan nu sunt deloc noi, însă implicațiile lor globale sunt din ce în ce mai greu de ignorat. Relația dintre Beijing și Taipei este una complicată, încărcată de istorie, geopolitică și interese strategice. Evoluțiile recente arată că subiectul China–Taiwan revine tot mai des în centrul atenției internaționale, potrivit abc.net.au.

În primul rând, China nu a recunoscut niciodată guvernul Taiwanului, considerând insula o provincie separatistă. Oficial, Beijingul și-a propus reunificarea cu Taiwanul până în 2049, însă în ultima perioadă discursul și acțiunile par să se intensifice. Recent, autoritățile chineze au publicat un document care detaliază planurile de „reunificare”, la scurt timp după exerciții militare desfășurate în apropierea insulei.

De ce vrea China Taiwanul

Motivele sunt multiple, dar esențiale sunt cele legate de putere și influență globală. China vede reunificarea cu Taiwanul ca pe o etapă necesară pentru consolidarea statutului său de superputere.

Într-un document oficial, cunoscut drept „white paper”, intitulat Problema Taiwanului și reunificarea Chinei în noua eră, Beijingul afirmă că recuperarea insulei este singura cale de a contracara influența externă și de a proteja suveranitatea și interesele de securitate ale țării. Unificarea ar alimenta și creșterea naționalismului promovat de guvernul chinez.

Geografia joacă, de asemenea, un rol crucial. Controlul Taiwanului ar permite Chinei să-și extindă prezența militară în Oceanul Pacific, să intimideze statele din regiune și să slăbească strategia americană a „lanțului de insule”, concepută pentru a limita expansiunea navală chineză. În plus, ar oferi Beijingului un avantaj major asupra rutelor maritime esențiale din Asia.

La toate acestea se adaugă componenta economică. Taiwanul are un produs intern brut de aproape 790 de miliarde de dolari, iar China subliniază complementaritatea dintre cele două economii, de la industrie la comerț extern.

Beijingul invocă și argumente istorice și culturale, susținând că legăturile cu Taiwanul datează de aproape două milenii și că apartenența insulei la China este un „fapt incontestabil”. Oficialii chinezi vorbesc despre o „rană lăsată de istorie” care trebuie vindecată.

Deși China afirmă că își dorește o reunificare pașnică, în cadrul modelului „O țară, două sisteme”, documentele oficiale avertizează clar că ”măsurile drastice” rămân o opțiune, în anumite circumstanțe.

Ce cred taiwanezii

Declarațiile oficiale chineze susțin că majoritatea populației din Taiwan se consideră chineză, însă sondajele locale spun altceva. Datele publicate de Consiliul pentru Afaceri Continentale din Taiwan arată că doar un procent infim dintre cetățeni susțin unificarea cu China.

În același timp, foarte puțini cer declararea imediată a independenței. Marea majoritate a populației preferă menținerea situației actuale, fără schimbări radicale.

De ce Taiwanul nu vrea să fie parte din China

Taiwanul este o democrație, cu alegeri libere și un sistem politic deschis, în care cetățenii au un cuvânt de spus. În contrast, China este un stat autoritar, condus de Partidul Comunist, cu restricții severe asupra drepturilor civile.

Istoria complicată dintre cele două entități își spune și ea cuvântul. După războiul civil chinez din prima jumătate a secolului XX, naționaliștii învinși s-au retras în Taiwan în 1949, menținând pretenția că reprezintă guvernul legitim al întregii Chine – poziție reflectată și astăzi în Constituția Taiwanului.

Poate China să ia Taiwanul cu forța?

Experții militari sunt sceptici. Deși China are o armată uriașă, o invazie ar fi extrem de dificilă. Ar fi nevoie de sute de mii de soldați și de traversarea unui braț de mare de aproximativ 200 de kilometri, într-un context de rezistență internă și presiune internațională.

Relieful Taiwanului și poziția sa geografică îl fac ușor de apărat și greu de ocupat pe termen lung.

Ar fi un câștig pentru China?

Din perspectiva Beijingului, da. Din punct de vedere strategic însă, controlul Taiwanului ar schimba radical echilibrul de putere în Pacificul de Vest. Analiștii avertizează că un astfel de scenariu ar avea consecințe majore asupra securității regionale și globale, transformând Taiwanul într-un punct-cheie al rivalității dintre marile puteri.