“Pescuit nebun”. O flotă a Chinei, care se vede din spaţiu, jefuieşte marea liberă. De ce traversează navele oceanele până la Mila 201

Calamarul ar putea dispărea din zonă din cauza navelor de pescuit venite din China, a spus fondatorul EJF. Sursa foto: Environmental Justice Foundation

În fiecare an, o flotă dominată de nave chinezești, suficient de mare pentru a fi văzută din spațiu, jefuieşte bogata viață marină din Mila 201, o zonă în mare parte neguvernată din Atlanticul de Sud, în largul coastelor Argentinei, a relatat The Guardian. Flota de pescuit cu rază lungă de acțiune devine frecvent să fie atât de numeroasă, încât poate fi observată din spațiu, părând un oraș plutitor pe mare. Unii specialişti au tras un semnal de alarmă şi au spus că această specie marină ar putea dispărea din zonă din cauza flotelor de pescuit venite din China.

Flota uriașă de nave care jefuiește mările pentru calamari

Într-o sală de monitorizare din Buenos Aires, un grup format din douăsprezece membri ai Gărzii de Coastă Argentiniene urmăreşte, în timp real, pe mai multe ecrane, mișcarea unor uriașe nave industriale de pescuit.

"În fiecare an, timp de cinci sau șase luni, flota străină vine dinspre Oceanul Indian, din țări asiatice și din Atlanticul de Nord. Acest lucru creează o problemă gravă de mediu", a spus comandorul Mauricio López, din cadrul departamentului de monitorizare, potrivit sursei citate.

La doi pași de apele teritoriale ale Argentinei, sute de nave străine – cunoscute sub denumirea de "flota de pescuit cu rază lungă de acțiune" – se îndreaptă spre Mila 201, o fâșie de ape internaționale din Atlanticul de Sud, în mare parte lipsită de reglementări, pentru a jefui bogata viață marină – bancuri bogate de calamar.

Jurnaliştii publicaţiei The Guardian au mai scris că flota devine frecvent să fie atât de numeroasă, încât poate fi observată din spațiu, părând un oraș plutitor pe mare.

Organizația Non-Guvernamentală Environmental Justice Foundation (EJF) a descris-o drept una dintre cele mai mari zone de pescuit nereglementat al calamarilor din întreaga lume, avertizând că amploarea activităților ar putea destabiliza un întreg ecosistem, chiar şi într-un raport apărut pe site-ul oficial al instituţiei.

"Cu atât de multe nave care pescuiesc constant, fără nicio formă de supraveghere, ciclul de viață scurt al calamarului, de doar un an, pur și simplu nu este respectat", a declarat locotenentul Magalí Bobinac, biolog marin în cadrul Gărzii de Coastă Argentiniene.

În regiune nu există limite de captură stabilite la nivel internațional pentru calamar, iar flotele de pescuit cu rază lungă de acțiune profită de acest vid de reglementare.

Fondatorul EJF: Calamarul ar putea dispărea din zonă din cauza flotelor de pescuit venite din China

Steve Trent, fondatorul EJF, descrie pescuitul ca fiind ca fiind "liber pentru toți" și avertizează că, în cele din urmă, calamarul ar putea dispărea din zonă ca urmare a "acestui efort nebunesc de pescuit", conform sursei citate.

Consecințele se extind mult dincolo de calamar. Balenele, delfinii, focile, păsările marine și specii de pești cu importanță comercială, precum merluciu și tonul, depind de această cefalopodă.

Un colaps al populației de calamar ar putea declanșa o cascadă de perturbări ecologice, cu costuri sociale și economice majore pentru comunitățile de coastă și pentru piețe-cheie, precum Spania, avertizează experții.

"Dacă această specie este afectată, întregul ecosistem este afectat. Este hrană pentru alte specii. Are un impact uriaș asupra ecosistemului și biodiversității", a mai precizat specialista Magalí Bobinac.

Ea a mai spus că "ecosistemele marine vulnerabile" aflate sub flota de pescuit, cum ar fi coralii de adâncime, sunt, de asemenea, expuse riscului de deteriorare fizică și poluare.

Potrivit EJF, trei sferturi dintre navele de pescuit al calamarilor cu tehnica jigging (cârlig lestat cu momeli pentru a imita prada) care operează pe mările internaționale provin din China, flote din Taiwan și Coreea de Sud având, de asemenea, o pondere semnificativă.