După ce și-au renovat casa de 5 milioane $, doi soți au decis s-o demoleze, pentru că nu-și mai puteau permite să locuiască în ea

Demolarea casei a fost programată să înceapă pe 5 ianuarie FOTO: Michelle și Aaron Haddock

O casă mare și luxoasă din Hamilton, Noua Zeelandă, este în curs de demolare, pentru că proprietarii nu-și mai pot permite să locuiască în ea. Soții nu au reușit să vândă locuința cu terenul aferent, astfel că au luat decizia de a parcela proprietatea și a o vinde pe bucăți, acest lucru implicând demolarea casei.

Situată pe un teren privat dintr-un cartier elegant, casa mare și luxoasă, cu cinci dormitoare și cinci băi, a fost construită în 1973 de aviatorul Ossie James. Terenul de 4.500 metri pătrați al casei este unul dintre cele mai mari din oraș, situat lângă râul Waikato, potrivit Stuff.

Michelle și Aaron Haddock au cumpărat proprietatea în 2007, cu 2,2 milioane de dolari. Au petrecut cinci ani și au mai investit încă 1,2 milioane de dolari pentru a o readuce într-o stare bună.

„Totul trebuia refăcut”, a spus Michelle Haddock. Acoperișul și tavanul erau deteriorate, ferestrele trebuiau înlocuite, iar exteriorul a fost tencuit din nou. „Apoi am îndrăznit să facem lucruri mai îndrăznețe”, a spus ea. Sufrageria formală era un spațiu foarte mare, așa că au tapetat-o în negru, cu muluri decorative și perdele roșii.

Biroul lui James a fost păstrat în starea sa originală, cu lambriuri din lemn pe pereți. Acesta oferea o vedere spre piscina de 3 metri adâncime, peste care era montat un cablu tip tiroliană, și spre casa piscinei, care adăpostea un alt dormitor și o baie.

Apoi au încercat să vândă casa. Era în jurul anului 2012 când au listat-o pentru prima dată, cerând aproximativ 4,5 milioane de dolari.

Michelle a spus că unii potențiali cumpărători au mers până la a întocmi contracte și a alege ce piese din mobilierul personalizat doreau, doar pentru a renunța în ultimul moment deoarece nu aveau banii necesari.

„Acesta a fost singurul motiv. Nimeni nu și-o putea permite”, a spus Michelle.

Ea a spus că situația „ideală” ar fi fost să vândă casa, care ajunsese la o valoare de evaluare de 5,15 milioane de dolari înainte de demolare.

Demolarea a fost programată să înceapă pe 5 ianuarie.

În plus, nici ei nu își mai permiteau să locuiască acolo, deoarece taxele către Consiliul Regional Waikato și Consiliul Orașului Hamilton, cumulate, urmau să ajungă la 40.000 de dolari până în 2029.

Astfel, după a patra tentativă eșuată de vânzare, au decis să parceleze și să construiască alte case mai mici pe teren pe care apoi să le vândă.

„Ne-a luat cinci ani să o renovăm, așa că nu a fost o decizie ușoară să o dărâmăm, pentru că este destul de îngrozitor de privit”, a spus Michelle.

Ea a spus că locuința adăpostește multe amintiri - ambele nunți ale fiicelor au avut loc acolo, precum și funeraliile mamei sale. „Nu este plăcut, dar este lucrul corect pentru noi”.

Însă parcelarea nu s-a dovedit a fi mai ușoară, procesul durând patru ani și jumătate și costând aproximativ 800.000 de dolari, a spus Michelle.

Obținerea autorizației de mediu a costat aproximativ 120.000 de dolari, dar aceasta nu a inclus cei patru ani din timpul soțului ei, petrecuți luptând cu „cereri idioate și presupuneri stupide” din partea Consiliului Orașului Hamilton. „Dacă nu lupți și nu le demonstrezi că greșesc, vor continua să te blocheze și să te coste bani”.

Liliecii au fost menționați ca una dintre preocupările consiliului. Aceștia erau cunoscuți că frecventau anumite părți ale râului, dar nu și zona din apropierea casei lor. Consiliul era, de asemenea, îngrijorat de lărgirea râului, lucru pe care soții au trebuit să demonstreze că nu se întâmplă.

Au existat, de asemenea, neînțelegeri legate de racordurile la apă și de sistemul de drenaj instalat.

După ce acest capitol s-a încheiat, au luat în considerare mutarea casei, dar fără succes, pentru că era prea mare.

Astfel, Michelle a redistribuit interiorul casei, astfel încât măcar o parte din ea să poată continua să existe.

Ea a privit cum casa a fost dezmembrată, cu ferestre, uși, candelabre și scări scoase și vândute la prețuri mici. „Este greu să o vezi așa. Este foarte trist”.

Acum, casa a fost în cele din urmă demolată, urmând să facă loc pentru nouă locuințe noi.