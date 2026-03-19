Militarii greci au doborât două rachete balistice lansate de Iran împotriva Arabiei Saudite

Sursa foto: Getty Images

Ministrul Apărării de la Atena, Nikos Dendias, a informat că un sistem antiaerian manevrat de militari greci a doborât joi în Arabia Saudită două rachete balistice lansate din Iran, transmite Reuters, conform Agerpres. "Protecția rafinăriilor și a unităților petroliere este foarte importantă", a subliniat Nikos Dendias.

Nikos Dendias a precizat că forțele elene au folosit o baterie antiaeriană Patriot, iar rachetele interceptate de aceasta vizau rafinării de petrol, într-o zonă neprecizată din regatul saudit. Ministerul apărării de la Riad anunțase mai devreme în cursul zilei că a fost interceptată o rachetă balistică lansată asupra portului Yanbu de la Marea Roșie, unde se află și o rafinărie de petrol; nu este clar dacă era vorba despre una din cele două rachete doborâte de greci.

"Protecția rafinăriilor și a unităților petroliere este foarte importantă", a declarat Nikos Dendias într-un comunicat televizat.

Grecia a desfășurat sistemul american Patriot în Arabia Saudită din 2021, conform unui acord pentru protecția infrastructurii energetice a acestei țări, și asigură personalul militar necesar pentru operațiuni.

Operațiunea de joi a fost prima în cadrul misiunii respective, a declarat agenției Reuters un oficial din ministerul grec al Apărării.

Agenția menționează că și alte state terțe au oferit asistență în Golf pentru apărarea împotriva atacurilor iraniene. Franța a acordat sprijin Emiratelor Arabe unite conform unui acord bilateral de apărare în vigoare de multă vreme. Australia a anunțat că va trimite Emiratelor un avion de supraveghere și rachete.

Teheranul ripostează cu rachete și bombe la bombardamentele americane și israeliene împotriva sa, începute în 28 februarie și soldate din primele ore cu uciderea fostului conducător suprem al republicii islamice, ayatollahul Ali Khamenei. Iranienii vizează statele din Golf unde există baze militare ale SUA.