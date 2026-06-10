Europa e cu ochii pe două alternative la gazul rusesc și din Orientul Mijlociu. Se află în Africa și valorează 38 de miliarde de dolari

2 minute de citit Publicat la 10:12 10 Iun 2026 Modificat la 10:12 10 Iun 2026

Două proiecte de gazoduct din Africa revin în atenția europenilor, în urma războiului din Orientul Mijlociu. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Două dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură de gaze din Africa, cu o valoare combinată de aproximativ 38 de miliarde de dolari, sunt în atenția decidenților din Europa, ca alternative la gazul din Rusia și la hidrocarburile transportate prin Strâmtoarea Ormuz, scrie ediția africană a Business Insider.

Interesul reînnoit al europenilor se concentrează pe proiectul de gazoduct atlantic Nigeria-Maroc, estimat la aproximativ 25 de miliarde de dolari, și pe gazoductul trans-saharian care leagă Nigeria, Niger și Algeria, evaluat la aproximativ 13 miliarde de dolari.

Împreună, proiectele ar putea remodela rolul Africii pe piețele energetice globale, consolidând în același timp eforturile vechiului continent de a-și diversifica resursele de aprovizionare.

Potrivit Bloomberg, în urma războaielor din Orientul Mijlociu și din Ucraina, factorii de decizie și investitorii acordă o atenție sporită proiectelor de gazoducte care au stagnat ani de zile din cauza provocărilor financiare, politice și de securitate.

Două proiecte rivale vizează piața europeană

Proiectul Nigeria-Maroc ar urma să transporte gaze nigeriene de-a lungul coastei vest-africane prin mai multe state, înainte de a se conecta la rețelele europene prin Maroc și Spania.

Această inițiativă a primit un nou impuls, după ce Nigeria și Marocul au finalizat studii tehnice cheie și au avansat către semnarea unui acord interguvernamental final, pas esențial către deblocarea construcției de 25 de miliarde de dolari.

Se așteaptă ca, odată finalizat, proiectul să consolideze integrarea energetică a Africii de Vest, poziționând în același timp Nigeria ca un important furnizor de gaze pe termen lung pentru Europa.

Gazoductul ar urna să se întindă pe aproape 7.000 de kilometri și să transporte până la 30 de miliarde de metri cubi de gaze, anual.

Oficialii din ambele țări vizează un acord interguvernamental definitiv înainte de sfârșitul anului 2026.

Conducta rivală trans-sahariană ar urma, la rândul său, să transporte gazul nigerian spre nord, prin Niger, până în Algeria, unde s-ar putea conecta la infrastructura de export existentă care deservește Europa.

Acest proiect, lung de 4.128 de kilometri, este conceput să transporte aproximativ 30 de miliarde de metri cubi de gaze pe an.

Nigeria, Niger și Algeria au semnat acorduri în 2025 pentru a accelera implementarea, după decenii de întârzieri.

Îngrijorări legate de finanțare, securitate și planurile Europei cu privire la energia curată

Pentru Africa, miza se extinde dincolo de exporturile de energie.

Ambele proiecte promit investiții, dezvoltare industrială, creare de locuri de muncă și un acces îmbunătățit la energie la nivel regional.

Cu toate acestea, rămân obstacole majore, notează publicația citată.

Între acestea se numără nevoile considerabile de finanțare, preocupările legate de securitate în Sahel și incertitudinea cu privire la perioada de timp în care Europa se bazează pe gazele naturale, pe măsură ce își accelerează tranziția către surse de energie mai curate