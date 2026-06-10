Detalii despre drona care i-a salvat pe soldații din elicopterul Apache prăbușit. E prima oară când armata SUA confirmă folosirea ei

1 minut de citit Publicat la 09:28 10 Iun 2026 Modificat la 09:28 10 Iun 2026

Cei doi membri ai echipajului elicopterului armatei americane Apache, prăbușit luni în apropierea Strâmtorii Ormuz, au fost salvați de o dronă maritimă americană. FOTO: Getty Images

Cei doi membri ai echipajului elicopterului armatei americane Apache, prăbușit luni în apropierea Strâmtorii Ormuz, au fost salvați de o dronă maritimă americană, au confirmat oficiali ai SUA. Este pentru prima dată când armata americană confirmă public folosirea unui astfel de tip de dronă navală într-o operațiune de salvare, scrie BBC.

Comandamentul Central al SUA, Centcom, a transmis că cei doi „soldați au fost salvați în siguranță în aproximativ două ore și sunt în stare stabilă”, după ce elicopterul lor AH-64 Apache s-a prăbușit „în apropierea coastelor Omanului, în timp ce patrula apele regionale”.

Președintele american Donald Trump a acuzat Iranul că a doborât aeronava în timp ce aceasta patrula Strâmtoarea Ormuz și, ca răspuns, a ordonat lovituri de represalii pe teritoriul iranian.

Cei doi membri ai echipajului au fost recuperați de o dronă de suprafață fără echipaj, un Corsair al Marinei americane, operată de Task Force 59, a declarat căpitanul Tim Hawkins, din Marina SUA.

Task Force 59 este o unitate cu baza în Bahrain, înființată în ultimii ani de armata americană pentru a se concentra pe „desfășurarea operațională a sistemelor fără echipaj, utilizate împreună cu operatori umani, pentru consolidarea securității maritime în regiunea Orientului Mijlociu”.

Drona, cu o lungime de aproximativ 7,3 metri, are un design asemănător unei bărci rapide, potrivit producătorului său, Saronic Technologies. Aceasta poate transporta până la aproximativ 453,5 kilograme, pe o distanță de peste 1.000 de mile marine și poate atinge o viteză maximă de 35 de noduri.

În decembrie 2025, Marina SUA a acordat companiei texane de tehnologie militară un contract de producție în valoare de 392 de milioane de dolari, echivalentul a 293,3 milioane de lire sterline, pentru dronele navale autonome Corsair.

Hawkins a precizat că Task Force 59 a început să desfășoare aceste drone în Orientul Mijlociu la sfârșitul lunii martie.

El a declarat pentru Associated Press că nava fără echipaj i-a localizat pe cei doi militari după ce aceștia stătuseră aproximativ două ore în apă.

În comunicatul transmis marți, Centcom a precizat că cei doi membri ai echipajului au fost salvați luni, la ora 19:33 EDT, respectiv 23:33 GMT.

„Eforturile de salvare au fost conduse de Forțele Navale ale SUA din cadrul Comandamentului Central și de Divizia 82 Aeropurtată, cu sprijinul unor unități ale Forțelor Aeriene și Marinei SUA, inclusiv al Task Force 59 din cadrul Flotei a 5-a americane”, se arată în comunicat.