Un elicopter de luptă Apache al armatei SUA s-a prăbușit în zona Strâmtorii Ormuz

<1 minut de citit Publicat la 08:40 09 Iun 2026 Modificat la 08:48 09 Iun 2026

Elicopter de atac Apache (centrul imagini) al armatei americane, în cadrul unor exerciții militare, imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un elicopter de atac Apache al armatei americane s-a prăbușit luni în zona Strâmtorii Ormuz, a informat marți The New York Times (NYT). Cei doi membri ai echipajului au fost salvați.

Până în acest moment, nu ce clar ce anume a dus la prăbușirea elicopterului - dacă a fost doborât de antiaeriana iraniană sau în urma unei defecțiuni de ordin tehnic - au precizat, sub anonimat, pentru publicația NYT surse militare.

Administrația Trump nu a făcut publice niciun fel de informații legate de prăbușirea elicopterului Apache. De asemenea, Comandamentul Central al armatei SUA din regiune nu a oferit informații suplimentare.

Armata americană a folosit elicoptere Apache, alături de drone înarmate MQ-9 Reaper, precum și avioane F/A-18 și F-35, în cadrul operațiunilor aeriene și atacurilor împotriva Iranului.

Până în prezent, Iranul a doborât în jur de 30 de drone Reaper. În cazul în care se va dovedi că elicopterul a fost doborât, de asemenea, în urma acțiunii antiaerienei iraniene, aceasta ar fi prima astfel de pierdere suferită de armata americană în regiunea Golfului.

Conform unui raport publicat în Congresul SUA, 42 de aparate aeriene (avioane și drone) au fost doborâte ori avariate în războiul purtat de armata americană contra Iranului.