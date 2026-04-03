Pentagonul a adus elicoptere de atac Apache la Baza Mihail Kogălniceanu. Un articol din presa militară americană dezvăluie misiunile pe care le vor îndeplini aceste aeronave eficiente şi temute de adversari.

Pe 1 aprilie 2026, Serviciul de Distribuție a Informațiilor Vizuale din Apărare al SUA (DVIDS) a publicat imagini realizate pe 18 și 19 martie, care arătau elicoptere AH-64E Apache din cadrul Batalionului de Elicoptere de Asalt 4-3, Grupul Operativ Brawler, pregătindu-se pentru misiuni la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din România.

Descrierea oficială preciza că Brigada 3 Aviație de Luptă sprijină Corpul V prin antrenamente bilaterale și multinaționale menite să consolideze parteneriatele, securitatea colectivă și pregătirea de operare. Deși natura precisă a misiunilor nu a fost detaliată public, apariția acestor elicoptere la una dintre cele mai expuse strategic baze ale NATO ridică imediat semnificația rolului lor pe Flancul sud-estic al Alianței.

Primul element care face ca această dezvoltare să fie importantă este locația în sine. Mihail Kogălniceanu nu este doar o altă bază aeriană rotativă din Europa de Est.

În ultimii ani, a devenit un nod din ce în ce mai central pentru activitatea SUA și NATO în regiunea Mării Negre, servind ca platformă avansată pentru mișcările de trupe, operațiunile aeriene și coordonarea multinațională. Când elicopterele Apache ale Armatei SUA sunt prezentate pregătindu-se pentru misiuni de la această bază, imaginea transmite un mesaj dincolo de activitatea aviatică de rutină. Aceasta reflectă decizia continuă a Americii de a poziționa resurse pregătite de luptă acolo unde sunt cea mai mare nevoie de reasigurarea aliaților și de un răspuns militar rapid.

Într-un mediu avansat precum România, un pachet de forțe AH-64E poate fi relevant într-un spectru operațional larg, de la sprijin la unități de manevră terestră și misiuni de reacție rapidă, până la supravegherea câmpului de luptă și opțiuni de atac cu pregătire ridicată. În loc să exagerăm, interpretarea cea mai profesională este că aceste elicoptere erau poziționate pentru misiuni al căror domeniu de aplicare exact nu a fost dezvăluit public, dar a căror relevanță militară mai largă pe Flancul Estic al NATO este inconfundabilă, scrie publicaţia americană.

Importanța tactică a AH-64E în România constă în flexibilitatea și capacitatea sa de reacție. Apache este o platformă dovedită în luptă, construită pentru medii cu amenințări ridicate, capabilă să detecteze, să urmărească și să angajeze o gamă largă de ținte pe câmpul de luptă în timp ce operează în apropierea forțelor terestre prietene.

În contextul românesc, aceasta înseamnă că poate consolida postura defensivă a formațiunilor aliate, poate proteja coridoarele de mișcare, poate sprijini exerciții multinaționale și poate oferi un strat mobil de putere de foc și recunoaștere într-un teatru de operațiuni în care timpii de avertizare pot fi scurți, iar dispersia forțelor contează din ce în ce mai mult.

Un elicopter cu acest profil adaugă profunzime posturii locale a NATO, deoarece poate fi deplasat, însărcinat și integrat mult mai dinamic decât multe sisteme statice. Acest lucru este relevant în special pe flancul Mării Negre, unde geografia, tensiunile regionale și apropierea de războiul din Ucraina continuă să modeleze deciziile privind postura forțelor.

Desfășurarea din România devine și mai semnificativă atunci când este privită alături de performanța recentă a Apache-ului în Germania. După cum a relatat Army Recognition, un AH-64E al Armatei SUA a demonstrat o angajament cu contra-drone în timpul Operațiunii Skyfall de la Grafenwoehr, subliniind relevanța tot mai mare a aeronavei în mediul de amenințare în schimbare al Europei.

Această relatare este susținută de alte relatări contemporane și de un articol oficial al Armatei SUA care afirmă că AH-64E s-a dovedit eficient în operațiunile cu contra-drone și evidențiază viteza și capacitatea sa de a intercepta amenințările aeriene care ar putea evita mijloacele tradiționale.

Acest lucru este important pentru România, deoarece sugerează că rolul rachetelor Apache pe flancul estic al NATO nu se mai limitează la misiuni antiblindate tradiționale.

Prezența sa la Mihail Kogălniceanu ar putea sprijini, de asemenea, o arhitectură de apărare mai amplă, stratificată, împotriva amenințărilor emergente la joasă altitudine și fără pilot, în special în sprijinul forțelor terestre avansate și al instalațiilor cheie.