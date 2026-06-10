Taiwanul a lansat, în premieră, rachete Himars împotriva unor „ținte inamice de înaltă valoare”, într-o simulare a unei invazii chineze

Lansatoare Himars ale armatei taiwaneze. Foto: Profimedia Images

Armata taiwaneză a organizat miercuri un exerciţiu cu muniție de război în care a folosit sistemul său de lansatoare multiple de rachete HIMARS, de fabricaţie americană, pe coasta de vest a insulei, o zonă deosebit de sensibilă datorită proximităţii cu China şi unul dintre cele mai expuse fronturi în cazul unei eventuale debarcări, informează EFE, preluată de Agerpres.

Conform surselor militare, este prima dată când forţele terestre testează acest tip de armament în afara bazei Jiupeng din comitatul Pingtung situat în sudul Taiwanului.

Exerciţiul, care a avut loc la gura râului Dajia, în afara oraşului Taichung din vestul ţării, simulează „sprijin de foc interregional” împotriva unor „ţinte inamice de înaltă valoare” în nordul insulei, imaginând un scenariu în care trupele din centru vin în sprijinul unei alte regiuni atacate.

În timpul exerciţiilor, jurnalişti au asistat la modul în care HIMARS a efectuat aproximativ 30 de lansări de rachete cu rază scurtă, urmate de obuze autopropulsate M109A2 şi M110A2 şi de piesele de artilerie de 155 de milimetri, care au deschis focul din poziţii dispersate.

M142 HIMARS, acronimul pentru „High Mobility Artillery Rocket System” („Sistem de Rachete de Artilerie cu Mobilitate Ridicată”), este un lansator multiplu de rachete fabricat de Lockheed Martin care combină rază de acţiune, precizie şi manevrabilitate, ceea ce îi creşte capacitatea de supravieţuire în comparaţie cu sistemele de artilerie statice convenţionale.

Această platformă, care a fost deja utilizată de Ucraina împotriva Rusiei, poate transporta şase rachete ghidate de tipul GMLRS - a căror versiune cu rază lungă de acţiune ajunge la 150 de kilometri -, două rachete de precizie PrSM, cu o rază de acţiune de peste 400 de kilometri, sau o rachetă balistică tactică ATACMS, capabilă să atingă ţinte la 300 de kilometri distanţă.

Taiwanul deţine deja 11 astfel de lansatoare de rachete, aşteaptă să primească alte 18 în 2026, iar în decembrie anul trecut a obţinut aprobarea din partea SUA pentru a achiziţiona încă 82, împreună cu muniţie de precizie.

Potrivit ziarului taiwanez Liberty Times, care citează surse militare, armata insulei ar putea desfăşura o parte din aceste HIMARS în arhipelagurile periferice Penghu şi Matsu astfel încât bazele militare de la Beijing să fie în raza lor de atac.

Această expunere publică a HIMARS are loc într-un moment delicat pentru Taipei, care aşteaptă cu incertitudine aprobarea unui pachet de armament de către Washington în valoare de 14 miliarde de dolari.

Săptămâna trecută, secretarul de stat american Marco Rubio a precizat că pachetul de 14 miliarde de dolari era încă supus „examinării” de către guvern, în timp ce preşedintele Donald Trump a reiterat că va aborda operaţiunea cu preşedintele taiwanez Lai Ching Te, un contact direct care ar întrerupe decenii de practică diplomatică.