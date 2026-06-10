Incendiu la o rafinărie rusească de petrol după un atac cu rachete şi drone ucrainene. Moscova a contraatacat

1 minut de citit Publicat la 09:36 10 Iun 2026 Modificat la 09:36 10 Iun 2026

Rafinăria de petrol Kuibyshev, în flăcări, după atacul Ucrainei din noaptea de 10 iunie 2026. Sursa foto: Telegram/Exilenova Plus

O rafinărie de petrol din regiunea rusă Samara a a fost lovită de drone ucrainene, iar o unitate de cercetare și producție din Ceboksarî a fost vizată de rachete în noaptea de marţi spre miercuri, potrivit unor informații publicate pe canale de social media. Pe de altă parte, Rusia a atacat mai multe regiuni ale Ucrainei în timpul nopții trecute.

Forțele ruse au efectuat atacuri cu drone asupra a 46 de localități din regiunea Zaporojie în ultimele 24 de ore, transmite Ukrainska Pravda. În urma acestor bombardamente, zece persoane au fost rănite, a anunţat șeful administrației militare a regiunii, Ivan Fedorov, prin intermediul aplicației Telegram.

Situată la aproximativ 800 de kilometri de granița dintre Ucraina și Rusia, rafinăria de petrol Kuibyshev din localitatea Novokuybyshevsk, regiunea rusă Samara, a fost cuprinsă de flăcări în urma atacului cu drone ucrainene, a relatat canalul independent de Telegram Exilenova Plus, potrivit The Kyiv Independent.

Anterior, în cursul nopții de marţi spre miercuri, a fost emisă o alertă aeriană din cauza riscului unui atac cu rachete, a declarat guvernatorul regiunii Samara, Vyacheslav Fedorishchev.

În orașul Ceboksarî, o unitate de cercetare și producție a fost lovită de rachete ucrainene, potrivit aceleiași surse.

Serviciile de informații militare ale Ucrainei au transmis că fabrica furnizează industriei de apărare ruse componente pentru dronele Orion și rachetele balistice Iskander.

Kievul și aliații săi, inclusiv Washingtonul și UE, au sancționat compania care administrează instalația, "VNIIR-Progress".

Oraşul rusesc Ceboksarî este situat la aproximativ 1.000 de kilometri de frontiera dintre Ucraina și Rusia.