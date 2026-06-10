Un pilot Air Canada este acuzat că a efectuat peste 900 de zboruri cu o licență de pilot falsă: "Pare un scenariu de film”

Geoffrey Wall a fost arestat pe 1 iunie, după ce anchetatorii spun că a fost căpitanul a peste 900 de zboruri interne și internaționale din 2009 până în 2025. FOTO: Hepta

Un pilot al companiei Air Canada este acuzat că a zburat aproape 17 ani cu o licență de pilot falsă, transportând în această perioadă zeci de mii de pasageri, potrivit CNN.

Geoffrey Wall a fost arestat pe 1 iunie, după ce anchetatorii spun că a fost căpitanul a peste 900 de zboruri interne și internaționale din 2009 până în 2025, fără a obține vreodată licența corespunzătoare sau fără a finaliza testele obligatorii.

„Această anchetă și detaliile din jurul ei par a fi un scenariu de film”, a declarat adjunctul șefului poliției regionale Peel, Milinovich, într-o conferință de presă din Ontario. „(Wall) a avut funcția de pilot comandant. Timp de aproape 17 ani a pilotat avioane Boeing 767, 777 și 787”, câștigând în același timp un salariu de aproape 3 milioane de dolari canadieni (peste 2 milioane de dolari americani).

Acuzațiile amintesc de filmul din 2002 „Catch Me If You Can”, în care un adolescent își croiește drum pentru a zbura pentru PanAm.

În acest caz, Wall a fost licențiat să piloteze avioane comerciale pe parcursul întregii sale cariere de 27 de ani la Air Canada, dar poliția spune că nu a deținut niciodată o licență de pilot de transport aerian pentru avioane, cunoscută și sub numele de ATPL-A, care era necesară când a fost promovat la căpitan în 2009.

„Este foarte similar cu un medic care este licențiat să practice medicina de familie, dar efectuează operații pe creier în cabinetul său”, a spus Milinovich. „Există cerințe și reglementări suplimentare pentru desemnările profesionale care există dintr-un motiv.”

„Credem că acuzatul a prezentat calificări false atât angajatorului său, cât și autorității de reglementare”, a spus Milinovich.

Wall a fost prins după ce o examinare de rutină a acreditărilor sale în 2025 a dezvăluit „anomalii... în documentația licenței de pilot”, iar Air Canada a notificat autoritățile de reglementare, au declarat anchetatorii.

El s-a pensionat în 2025 înainte ca ancheta de reglementare și penală, numită „Proiectul Icarus”, să fie lansată în ianuarie.

Compania aeriană a menționat că Wall era pilot comercial licențiat și demonstra în mod regulat că este capabil să piloteze în siguranță avioane de mare tonaj.

„Siguranța nu a fost compromisă de acest incident, deoarece toți piloții de la Air Canada urmează un antrenament recurent obligatoriu la fiecare șase luni pentru a le valida competența de zbor, inclusiv o verificare a zborului cu un pilot verificator certificat de Transport Canada la fiecare 12 luni”, a declarat Air Canada într-un comunicat publicat luni.

„Cu toate acestea, licențierea corespunzătoare este un nivel esențial al abordării multistratificate a industriei aeriene în ceea ce privește siguranța, așa că Air Canada ia această problemă cu cea mai mare seriozitate”, a continuat compania aeriană.

Wall a fost amendat de Transport Canada și se confruntă cu șapte acuzații penale, inclusiv fraudă de peste 5.000 de dolari, două capete de acuzare vizează folosirea documentelor falsificate și trei capete de acuzare se referă la posesie a unei mărci contrafăcute, a declarat poliția.