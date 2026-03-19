Putin a pus submarinele nucleare în alertă maximă de luptă

Publicat la 21:13 19 Mar 2026 Modificat la 21:19 19 Mar 2026

Rusia: Submarinele purtătoare de rachete strategice, în alertă maximă de luptă. Foto: Profimedia Images

Forțele de submarine purtătoare de rachete strategice, una din componentele triadei nucleare Rusiei, se află în stare de alertă maximă de luptă, a declarat, joi, comandantul flotei ruse, amiralul Aleksandr Moiseev, cu ocazia aniversării a 120 de ani de la crearea flotei de submarine a țării, informează EFE, citat de Agerpres.

„Sunt în stare de alertă maximă de luptă, ceea ce a fost confirmat în mod repetat în timpul inspecțiilor de control prin exerciții desfășurate anual sub comanda președintelui Rusiei”, a afirmat amiralul rus într-un interviu pentru ziarul Krasnaia Zvezda, organul oficial al ministerului apărării rus.

Articolul a fost publicat pentru a marca 120 de ani de la crearea acestor forțe prin decretul împăratului Nicolae al II-lea, care a inclus o nouă clasă de nave, submarinele, în clasificarea navelor flotei ruse.

În interviu, Moiseev a vorbit de rolul preponderent al submarinelor nucleare din proiectul 955 Borei, care vor rămâne în serviciu până la mijlocul acestui secol „și chiar mai mult, deoarece în acest proiect a fost inclus un potențial considerabil de modernizare”.

Submarinele din clasa Borei, de a patra generație, sunt capabile să lanseze rachete intercontinentale Bulava și torpile.

Amiralul a anunțat că în acest moment șantierele navale Sevmaș construiesc două noi submarine din clasa Borei-A (modernizate), „Dmitri Donskoi” și „Kniaz Potemkin”, care se vor alătura marinei ruse.

În prezent, Rusia dispune de opt submarine operaționale de acest tip, a amintit el.

De asemenea, a anunțat că în următorii zece ani se preconizează reînnoirea flotei de submarine multifuncționale de a treia generație cu noul proiect Iasen/IasenM (Iasen) de a patra generație. Aceste noi submarine vor avea în arsenal „toate sistemele moderne de rachete: Kalibr, Onix, Țirkon”, pe lângă armament subacvatic.

Submarinele Iasen sunt submarine nucleare de a patra generație cu un câmp acustic redus, ceea ce le face foarte greu de detectat.

„Astăzi, în contextul situației geopolitice complexe, al creșterii luptei pentru dominație în Arctica și în oceanul mondial, forțele submarine ale marinei ruse joacă un rol important în descurajarea strategică și în asigurarea securității la nivel mondial”, a menționat Aleksandr Moiseev, calificând trupele de pe submarine drept „elita marinei ruse”.