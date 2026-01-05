„Planul B”: Ayatollahul Khamenei e gata să fugă la Moscova, dacă protestele din Iran vor provoca prăbușirea regimului

Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului. Foto: Getty Images

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, intenționează să fugă la Moscova în cazul în care regimul de la Teheran va fi răsturant, informează publicația The Times, preluată de Times of Israel.

Khamenei, în vârstă de 86 de ani, are astfel de gând să părăsească Teheranul împreună cu membrii familiei sale și apropiații săi, în cazul în care forțele de securitate iraniene nu vor reuși să înăbușe demonstrațiile de protest care au izbucnit în Iran.

Astfel, „planul B” pentru Khamenei îl reprezintă exilul la Moscova, a precizat cotidianul britanic The Times, care a citat surse din cadrul serviciilor de informații.

Fostul dictator sirian, Bashar Al-Assad, a fugit și el în Rusia, la finalul anului 2024, după ce forțele rebele au preluat controlul asupra Siriei. Rusia i-a acordat lui Al-Assad azil politic.

În Iran se desfășoară de câteva zile proteste masive - cele mai mari din această țară din 2022, când oamenii au reacționat atunci cu furie la decesul tinerei Mahsa Amini, în vârstă de 22 de ani.

Protestele de atunci au fost înăbușite cu violență și mulți morți de regimul ayatollahului Ali Khamenei.

În prezent, mișcările de stradă au început ca demonstrații împotriva deteriorării condițiilor de viață, dar s-au extins ulterior pentru a exprima nemulțumiri față de modul în care este guvernată țara. Guvernul iranian a anunţat, duminică, un ajutor financiar lunar în valoare de aproximativ șase euro pentru fiecare cetățean.