Marile companii petroliere nu împărtășesc visul lui Trump de a face petrolul din Venezuela „măreț din nou”

Prețurile petrolului sunt prea scăzute în prezent pentru a justifica investițiile uriașe. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump ar putea să fi făcut un calcul greșit major în privința petrolului din Venezuela. Acesta și-a exprimat entuziasmul față de perspectiva ca marile companii petroliere americane să obțină acces la vastele resurse de petrol ale Venezuelei, scrie CNN.

Însă surse din industrie au declarat pentru CNN că directorii din sectorul petrolier din SUA nu sunt dispuși să se arunce cu capul înainte în Venezuela din mai multe motive: situația de la fața locului rămâne extrem de incertă, industria petrolieră a țării este într-o stare avansată de degradare, iar Caracas are un istoric de confiscare a activelor petroliere americane.

Mai mult decât atât, poate cea mai mare problemă este este reprezentată de faptul că prețurile petrolului sunt prea scăzute în prezent pentru a justifica investițiile uriașe, posibil zeci de miliarde de dolari, necesare pentru a readuce la viață industria petrolieră în declin a Venezuelei.

„Apetitul pentru a intra acum în Venezuela este foarte scăzut. Nu avem nicio idee cum va arăta guvernul de acolo”, a declarat luni pentru CNN o sursă bine plasată din industrie. „Dorința președintelui este diferită de cea a industriei. Iar Casa Albă ar fi știut asta dacă ar fi comunicat cu industria înainte de operațiunea de sâmbătă.”

„Toate companiile noastre petroliere sunt pregătite și dispuse să facă investiții majore în Venezuela, care să reconstruiască infrastructura petrolieră distrusă de regimul ilegitim al lui Maduro”, a transmis într-un comunicat pentru CNN purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Taylor Rogers. „Companiile petroliere americane vor face o treabă extraordinară pentru poporul venezuelean și vor reprezenta cu cinste Statele Unite.”

Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a declarat pentru CNN că secretarul Energiei, Chris Wright, și secretarul de stat, Marco Rubio, vor conduce eforturile de dialog cu industria petrolieră în numele lui Trump. Potrivit acestuia, corespondența cu marile companii a început deja și va continua.

Wright urmează să se întâlnească în această săptămână cu directori din industrie pentru a discuta despre reluarea forajelor petroliere în Venezuela de către companii americane, a precizat un purtător de cuvânt al Departamentului Energiei.

Două surse au declarat anterior pentru CNN că, deși oficiali ai administrației Trump au discutat cu marile companii petroliere americane pentru a evalua interesul unei reveniri în Venezuela, firmele din energie s-au arătat reticente în a se angaja la reinvestiții.

„Retorică înaintea realității”

Venezuela deține cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, mai mari decât cele ale Irakului, Rusiei și Statelor Unite la un loc, potrivit estimărilor oficiale.

Totuși, atunci când companiile petroliere decid să investească în proiecte de foraj îndepărtate, au nevoie de încredere că mediul operațional va fi stabil peste ani sau chiar decenii. În prezent, este dificil să existe certitudine cu privire la forma de guvernare și instituțiile Venezuelei chiar și peste câteva săptămâni, cu atât mai puțin peste ani.

„Doar pentru că există rezerve de petrol – chiar și cele mai mari din lume – nu înseamnă automat că vei produce acolo”, a declarat o altă sursă din industrie pentru CNN. „Nu este ca și cum ai porni o rulotă cu mâncare.”

Aceeași sursă a spus că administrația Trump a pus „retorica înaintea realității” și a subliniat că stabilitatea politică este „esențială” atunci când companiile analizează investiții în străinătate.

„Venezuela este falită”

Anii de subinvestiții, criza economică și izolarea internațională au lăsat infrastructura petrolieră a Venezuelei într-o stare gravă de degradare.

„Venezuela este falită. Nu are bani. Compania națională de petrol este în haos. Abia își poate hrăni populația”, a declarat Luisa Palacios, fostă președintă a Citgo, născută și crescută în Venezuela.

Doar pentru a menține producția de petrol la nivelul actual, de aproximativ 1,1 milioane de barili pe zi – similar cu producția statului american Dakota de Nord – ar fi necesare investiții de circa 53 de miliarde de dolari în următorii 15 ani, potrivit estimărilor publicate de firma de consultanță Rystad Energy.

Pentru a readuce Venezuela la nivelul de vârf din anii ’90, de aproximativ 3 milioane de barili pe zi, investițiile totale în petrol și gaze ar trebui să ajungă la un uriaș 183 de miliarde de dolari până în 2040, potrivit aceleiași analize.

Această sumă reflectă nu doar infrastructura îmbătrânită, ci și faptul că mare parte din petrolul venezuelean este „greu” – un tip de țiței mai dificil și mai costisitor de rafinat decât petrolul mai ușor extras în bazinul Permian din vestul Texasului.

Petrolul la 60 de dolari nu stimulează investițiile

În plus, petrolul este ieftin în acest moment. Prețurile au scăzut cu 20% anul trecut – cea mai mare scădere din 2020.

Deși petrolul ieftin este un avantaj pentru consumatori, reducând prețurile la carburanți la minimele ultimilor patru ani, același context îi face pe directorii din industrie și pe acționari reticenți în a paria pe proiecte riscante.

„Ideea unei reporniri peste noapte a industriei petroliere din Venezuela este complet nerealistă. Totul este foarte prematur”, a declarat Doug Leggate, director general la Wolfe Research.

Este posibil ca administrația Trump să încerce să depășească aceste obstacole oferind garanții sau stimulente pentru a încuraja investițiile americane în Venezuela, însă este prea devreme pentru a spune dacă astfel de măsuri vor fi implementate.

Chevron ar putea avea de câștigat

Analiștii și liderii din industrie spun că doar câteva companii petroliere americane au resursele financiare și expertiza necesare pentru a dezvolta producția în Venezuela.

Chevron se află în fruntea listei, fiind singura mare companie petrolieră occidentală care a menținut o prezență semnificativă în Venezuela de-a lungul deceniilor de instabilitate.

„Chevron este, de departe, cel mai bine poziționat dintre giganții petrolieri americani”, a spus Francisco Monaldi, expert în politici energetice din America Latină la Universitatea Rice.

Chevron produce în prezent aproximativ 150.000 de barili pe zi în Venezuela, potrivit Rystad, operând în baza unei licențe de sancțiuni pe care administrația Trump a prelungit-o recent.

Compania a refuzat să comenteze nivelul interesului pentru creșterea producției, după îndepărtarea de la putere a președintelui Nicolás Maduro.

Exxon și Conoco au de recuperat miliarde

ExxonMobil și ConocoPhillips, alte două mari companii americane, au de asemenea capacitatea de a contribui la relansarea industriei petroliere venezuelene.

Totuși, ambele ar putea fi încă marcate de experiențele anterioare din această țară. Fostul lider venezuelean Hugo Chávez a naționalizat activele Exxon și Conoco în jurul anului 2006. În timp ce Chevron a ales să rămână și să colaboreze cu autoritățile de la Caracas, Exxon și Conoco au părăsit țara, iar activele lor au fost confiscate.

Conoco încearcă în continuare să recupereze aproximativ 12 miliarde de dolari, iar ExxonMobil aproape 2 miliarde de dolari, potrivit Reuters.

„Venezuela este țara cu cele mai multe cazuri de expropriere intentate împotriva sa. Asta înseamnă că riscul de pornire este extrem de ridicat”, a spus Palacios, care în prezent este director interimar de cercetare și director executiv pentru finanțarea tranziției energetice la Centrul pentru Politici Energetice Globale al Universității Columbia.

Între timp, Exxon se concentrează pe dezvoltarea descoperirilor majore de petrol din Guyana, o țară vecină care, în doar câțiva ani, a trecut de la aproape zero producție la niveluri care o depășesc pe cea a Venezuelei.

„Venezuela nu este singura opțiune – nici măcar în America Latină”, a concluzionat Palacios.