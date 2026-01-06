Sute de turiști din Europa și SUA au rămas blocați pe o insulă din Yemen. „Au venit multe avioane, dar nu mai pleacă niciunul”

Cunoscută pentru biodiversitatea sa unică, insula este inclusă în patrimoniul mondial UNESCO și a devenit un pol regional al turismului de aventură. sursa foto: Getty

Sute de cetățeni străini care au călătorit pe o insulă izolată din Oceanul Indian, în căutare de aventură, au rămas blocați acolo, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre părțile aflate în conflict în Yemen și susținătorii acestora, care au perturbat transporturile, scrie CNN.

Turiști europeni și americani spun că „sute” de persoane sunt blocate pe insula yemenită Socotra, situată între Golful Aden, Canalul Guardafui și Marea Arabiei, după instituirea stării de urgență, care a dus la închiderea tuturor punctelor de intrare.

Deși CNN nu poate verifica independent numărul exact al turiștilor blocați pe insula Socotra, informațiile indică faptul că este vorba de cel puțin câteva zeci de persoane.

Cunoscută pentru biodiversitatea sa unică, insula este inclusă în patrimoniul mondial UNESCO și a devenit un pol regional al turismului de aventură, mai ales pentru expații care ajung aici din Emiratele Arabe Unite. Vizitatorii pot admira faleze spectaculoase, plaje cu nisip alb imaculat și specii de plante exotice, precum arborele „sângele dragonului”.

Izolarea față de continent a ferit Socotra, până acum, de cele mai grave efecte ale conflictului de lungă durată din Yemen. Însă tensiunile regionale, care săptămâna trecută au culminat cu lovituri saudite asupra unui transport asociat Emiratelor Arabe Unite în Yemen, au început să se resimtă și aici.

Săptămâna trecută, Departamentul de Stat al SUA a anunțat că a primit informații privind „închideri, anulări și redirecționări ale zborurilor comerciale către și dinspre insula Socotra”, către aeroporturi din apropiere.

Departamentul de Stat a reiterat avertismentul împotriva oricărei călătorii în Yemen, precizând că „Guvernul SUA nu este în măsură să ofere servicii consulare de urgență sau de rutină cetățenilor americani aflați în Yemen, inclusiv pe Socotra”.

„Sunt sute de oameni aici”

Un cetățean american aflat pe Socotra, care a vorbit cu CNN sub protecția anonimatului din motive de securitate, a declarat că, deși turiștii sunt în siguranță din punct de vedere fizic, nimeni nu știe când va putea pleca acasă.

„Sunt foarte mulți turiști”, a spus acesta, adăugând că grupul său a început să ia legătura cu alte persoane din taberele învecinate. „Sunt occidentali de toate felurile aici. Sunt sute de oameni”.

Agenția de turism Rocky Road Travel, cu sediul la Berlin, care are cel puțin 14 clienți blocați pe Socotra, a anunțat că a contactat ambasadele SUA din Abu Dhabi și Riyadh, precum și mai multe misiuni diplomatice europene din Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, pentru sprijin.

Turiștii au declarat că, până în prezent, ambasadele au putut oferi foarte puțin ajutor. Conflictul în desfășurare face ca puține state occidentale să aibă o prezență diplomatică în Yemen, majoritatea gestionând situațiile din capitalele statelor vecine.

CNN a solicitat reacții din partea ministerelor de externe din Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, precum și din partea ambasadei SUA din Riad, care are în responsabilitate și Yemenul.

Gerrit van Wijngaarden, cetățean olandezo-polonez aflat pe Socotra împreună cu soția, cei trei copii și un nepot, a declarat că plănuiau să rămână pe insulă o săptămână, dar se află acolo de 11 zile.

„Au venit multe avioane, dar nu mai pleacă niciunul. Sunt foarte mulți oameni pe această insulă în momentul de față”, a spus el pentru CNN, adăugând că ambasadele „din păcate nu pot face nimic, pentru că nu au birouri în Yemen”.

Van Wijngaarden a mai spus că pe insulă s-ar afla până la 100 de turiști polonezi. Ambasada Poloniei din Arabia Saudită, care gestionează situațiile cetățenilor polonezi din Yemen, nu a răspuns solicitărilor CNN.

În contextul anulării zborurilor, unii turiști au fost sfătuiți să plece de pe insulă cu nave comerciale către Oman, de unde să zboare spre Europa sau SUA. Van Wijngaarden a precizat că el nu a făcut, deocamdată, astfel de aranjamente.

O țară care se adâncește în criză

Insula Socotra este controlată din 2020 de Consiliul de Tranziție Sudic (STC), o structură separatistă susținută de Emiratele Arabe Unite. De altfel, EAU exercită o influență economică semnificativă asupra insulei, pe care unii analiști o descriu drept un control de facto.

Tensiunile au crescut în Yemen în ultimele săptămâni, după ce STC a preluat controlul asupra sudului țării la începutul lunii decembrie, ocupând vaste teritorii și alungând forțele guvernamentale yemenite sprijinite de Arabia Saudită.

Conflictul regional a ieșit apoi la suprafață, după ce Arabia Saudită a bombardat orașul-port Mukalla, devastat de război, pe fondul acuzațiilor că două nave din Emiratele Arabe Unite ar fi livrat arme și vehicule de luptă forțelor separatiste.

Deși Emiratele Arabe Unite au anunțat ulterior retragerea forțelor lor din Yemen, situația rămâne volatilă, mai ales după ce STC a anunțat că va organiza, peste doi ani, un referendum pentru independență, menit să „exercite dreptul la autodeterminare al poporului din sud”. Referendumul ar urma să includă și insula Socotra.

Reluarea zborurilor este așteptată în cursul acestei săptămâni, însă nu este clar când se va întâmpla acest lucru. Până atunci, zeci de vizitatori așteaptă să se întoarcă acasă.

„Nu ducem lipsă de mâncare sau de alte provizii, dar situația este extrem de frustrantă. Sperăm ca cineva să facă ceva”, a spus van Wijngaarden.