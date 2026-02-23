​Trei hoţi din Italia au fost surprinşi într-un apartament de proprietară. Şi-au cerut scuze că au greşit locuinţa şi au plecat

Când i-a găsit în casă pe hoţii, care scotoceau prin sertarele din sufragerie în căutare de obiecte de valoare, proprietara s-a speriat şi a început să ţipe. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Trei hoți au spart o casă din localitatea Viterbo, Italia, dar au fost surprinși de proprietară, care a început să ţipe. Bandiţii şi-au cerut scuze că au greşit locuinţa în care intraseră prin efracţie şi au plecat.

Când i-a găsit în casă pe hoţii, care scotoceau prin sertarele din sufragerie în căutare de obiecte de valoare, proprietara s-a speriat şi a început să ţipe. Hoţii şi-au cerut scuze, i-au spus că au greşit apartamentul și au plecat. Cei trei, porecliți „hoții gentlemeni ”, sunt căutați acum de carabinieri, relatează Corriere della Sera.

Victima s-a dus la poliție și a raportat incidentul. Aceasta a povestit că, atunci când s-a întors acasă, a găsit trei bărbați cu fețele acoperite, care scotoceau prin sertarele din sufragerie în căutare de obiecte de valoare şi casa în dezordine. Femeia a început să țipe, iar hoţii, în loc să fugă, și-au cerut scuze: „Mi-au spus că au mers la apartamentul greșit”, a declarat aceasta carabinierilor. Apoi au fugit pe ușa din față, nu au atacat-o și nici nu au luat nimic.

Anchetatorii, după ce au primit plângerea de la proprietară, lucrează acum pentru a-i identifica pe hoţi şi pentru a-i găsi. Au adunat declarațiile martorilor și caută camere care i-ar fi putut filma pe cei trei.

Victima crede că, foarte probabil, banda de hoţi să fi vizat un alt apartament, poate din apropiere, care conținea o ascunzătoare foarte valoroasă. Apartamentul său, însă, nu ar fi conținut nimic valoros, de aceea bandiţii nu au luat nimic din locuinţa femeii.