Papa Leon s-a mutat apartamentul renovat din Palatul Apostolic refuzat de Papa Francisc. De ce a durat renovarea luni de zile

Papa Leon a ales să locuiască în apartamentul papal folosind aceleași spații folosite de predecesorii săi. Sursă foto: Getty Images

La zece luni după Conclav, Papa Leon s-a mutat în noua sa reşedinţă din Palatul Apostolic. Apartamentul Suveranului Pontif a avut nevoie de renovări pentru că nu mai fusese locuit de mulţi ani, în condiţiile în care Papa Francisc a ales să îşi ptreacă pontificatul în casa de oaspeți a Vaticanului, Santa Marta.

Papa Leon a ales să locuiască în apartamentul papal folosind aceleași spații folosite de predecesorii săi, de la Pius al X-lea la începutul secolului al XX-lea până la Benedict al XVI-lea. Dar a decis să locuiască ziua în apartamentul pontifical unde are o bibliotecă, o capelă și biroul privat de unde în fiecare duminică apare la balcon pentru a rosti momentul Angelus în faţa credincioşilor strânşi în Piaţa Sfântul Petru, iar noaptea la etaj, unde locuiau odinioară secretarii papali și călugărițele care se ocupau de casa Papei, relatează La Repubblica.

Aici, însă, nu existau spațiul și luminozitatea potrivite unui Pontif, aşa că ar fi fost amenajate dormitoarele cu băi, o a doua capelă, o bucătărie și o mică sală de sport pentru a-i permite Papei să-și continue exercițiile pentru a se menține în formă.

Papa Leon s-a mutat în noul apartament împreună cu cei doi secretari ai săi, părintele Edgar Rimaycuna , un peruan, și părintele Marco Billeri, un toscan. Se așteaptă ca în viitorul apropiat să li se alăture un grup de călugărițe peruane, pe care Suveranul Pontif le cunoaște încă din vremea când era episcop, care se vor ocupa de treburile casnice și de bucătărie.

renovarea a durat mult, așa că Suveranul Pontif a trebuit să aștepte zece luni, pentru că au trebuit refăcute complet sistemele electrice și sanitare, iar cornițele exterioare au trebuit stabilizate după doisprezece ani în care în apartament nu a locuit nimeni.

Apartamentul, care începuse deja să se deterioreze în ultimii ani ai Papei Ratzinger, ajunsese într-o stare de paragină.

Până acum, Suveranul Pontif a locuit în clădirea Santo Uffizio. Când a ajuns la Vatican în 2023, i se oferise un apartament într-o altă parte a Pieţei Sfântul Petru, dar a vrut să fie mai aproape de Biserica Santa Monica, unde era preot, și de comunitatea augustiniană pe care o condusese ca prior al ordinului și la care continua să participe zilnic drept cardinal, pentru rugăciunile de dimineață și prânz. Se mutase acolo cu câteva săptămâni înainte de Conclav, fără să știe că va fi ales în curând Papă.