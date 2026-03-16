Buzoianu, despre deşeurile periculoase din Slobozia: Au ajuns în stația de epurare. Există valori de poluare mult peste limitele legale

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat luni că situația deșeurilor periculoase depozitate la compania Clean Cyclo din Slobozia este "de neacceptat", subliniind că au fost găsite cantități de deșeuri mult peste limita autorizată, iar o parte dintre acestea ar fi ajuns în stația de epurare a orașului. "Firma care avea avize pentru depozitarea a 50 de tone, deținea, în fapt, pe teren 300 de tone de deșeuri periculoase, lichide, destinate tratării", a spus ministra Mediului. Potrivit declaraţiilor sale, au fost date amenzi de aproape 200.000 de lei și au fost impuse măsuri de evacuare a deșeurilor stocate ilegal pe amplasament.

În plus, verificările la stația de epurare operată de SC Urban SA au indicat nereguli majore și valori ale poluării apei mult peste limitele legale, despre care Diana Buzoianu afirmă că ar putea fi legate de deșeurile netratate corespunzător provenite de la Clean Cyclo.

"Am locuit ani de zile în Slobozia și știu cu ce probleme se confruntă oamenii din zonă. Ce se întâmplă zilele acestea acolo este de neacceptat. Acum 2 săptămâni au fost derulate controale la firma Clean Cyclo de către reprezentanții Gărzii de Mediu.

A reieșit că firma care avea avize pentru depozitarea a 50 de tone, deținea, în fapt, pe teren 300 de tone de deșeuri periculoase, lichide, destinate tratării. Mai mult decât atât, erau depozitate fără respectarea tuturor normelor. Au fost date amenzi în valoare de 160.000 de lei și au fost impuse măsuri de evacuare a deșeurilor stocate ilegal pe amplasament, măsură care trebuia să fie aplicată, cu termen joia, trecută",a scris şefa Apelor într-o postare pe Facebook.

Despre deşeurile periculoase, ministra Mediului a mai menţionat că "vor trebui ridicate de urgență de pe teren de șmecherii care își imaginează că ne pot otrăvi pe toți fără consecințe".

"De vinerea trecută, autoritățile de control au revenit în teren. Astăzi va fi finalizată o nouă acțiune de control pentru Clean Cyclo. Încă sunt pe teren deșeurile periculoase. Acestea vor trebui ridicate de urgență de pe teren de șmecherii care își imaginează că ne pot otrăvi pe toți fără consecințe. Autoritățile de mediu nu vor întoarce privirea și vom urma toate căile legale civile și penale la dispoziția autorităților.

În paralel, vinerea trecută au fost realizate controale la stația de epurare a orașului Slobozia, operată de SC Urban SA. Au fost constate nereguli majore – vor fi comunicate măsurile impuse de Garda de Mediu.

De ce este asta relevant? Pentru că deșeurile netratate corespunzător de la Clean Cyclo au ajuns în stația de epurare care a înregistrat valori mult peste limitele legale a poluării. Mai jos aveți un grafic care arată creșterile exponențiale de poluare a apei începând cu luna noiembrie, exact, coincidență mare, la câteva zile după ce Clean Cyclo a obținut autorizația de mediu", a mai precizat Diana Buzoianu.