O stațiune celebră din Finlanda invită turiștii la o vânătoare de comori. Premiul e un lingou de aur de 20.000 de euro

2 minute de citit Publicat la 23:45 06 Iun 2026 Modificat la 23:53 06 Iun 2026

Vânătoarea Soarelui de la Miezul Nopții începe pe 18 iunie la Centrul de Vizitatori din Levi. FOTO: Profimedia Images

Cunoscută mai frecvent ca fiind casa lui Moș Crăciun și pentru peisajele sale care amintesc de lumea magică a Narniei, Laponia din Finlanda invită turiștii să schimbe plimbările cu renii cu o vânătoare de comori, care va dura o vară întreagă, potrivit CNN.

Participanții vor explora traseele și reperele din Levi, o stațiune din nordul Finlandei, cunoscută pentru pârtiile de schi de iarnă și priveliștile Aurorei Boreale, unde vânătorii de comori vor fi în căutarea unui lingou de aur în valoare de 20.000 de euro (23.300 USD).

Vânătoarea Soarelui de la Miezul Nopții începe pe 18 iunie la Centrul de Vizitatori din Levi, potrivit unui comunicat al Visit Levi de marți.

Participanții își pot colecta primul indiciu și se pot înregistra pentru vânătoare la centru. După aceea, vor fi împărtășite alte indicii, conducând excursioniștii prin trasee locale, atracții și repere, fiecare aducându-i mai aproape de premiul ascuns.

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Lingou de aur ar putea fi găsit după orice indiciu, au declarat organizatorii, instrucțiuni suplimentare fiind lansate pe parcursul verii, făcând treptat locația aurului mai ușor de identificat. Indiciul final va fi dezvăluit pe 22 august.

Situată deasupra Cercului Arctic, localitatea Levi este cunoscută ca una dintre principalele destinații de schi din Finlanda și un punct de atracție popular pentru iarnă.

În timpul lunilor de vară, regiunea se bucură de soarele de la miezul nopții, oferind Laponiei lumină solară 24 de ore din 24 în anumite perioade.

Perioada în care soarele nu apune

Visit Levi a descris perioada de vară ca o bijuterie ascunsă care așteaptă să fie explorată.

„Levi este cunoscut mai ales pentru iarna sa, dar vara nordică este încă nedescoperită de mulți”, a declarat Satu Pesonen, CEO al Visit Levi, în comunicat.

„Dorim să oferim călătorilor un nou motiv pentru a vizita Levi atunci când soarele nu apune niciodată, iar peisajul montan dezvăluie o latură complet diferită a sa.”

Stațiunea de schi Levi este una dintre numeroasele destinații populare pentru sezonul de iarnă din Europa care s-a diversificat, oferind aventuri fără zăpadă, cum ar fi parapanta, drumeții, rafting și ciclism montan.

Vânătoarea Soarelui de la Miezul Nopții este organizată în cooperare cu Agnico Eagle Finland, o companie minieră de aur cu sediul în Kittilä, și stațiunea de schi Levi.

Participanții care doresc să se alăture sunt instruiți să se deplaseze responsabil, să rămână în zonele permise și să respecte mediul natural. Vânătoarea nu necesită săpături sau deranjarea terenului în niciun fel, au declarat organizatorii.