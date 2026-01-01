Satul lui Moș Crăciun din Laponia, copleșit de turiști. Cum o cabană pentru o fostă Primă Doamnă a devenit o industrie de milioane

Parcul tematic din Laponia atrage peste 600.000 de oameni în fiecare an. FOTO: Hepta

Orașul Rovaniemi, situat în regiunea Laponia, la marginea Cercului Arctic din Finlanda, unde sute de mii de turiști vin anual să viziteze „Căsuța lui Moș Crăciun”, se confruntă cu supraaglomerare, la fel ca marile orașe europene consacrate, precum Barcelona, Veneția sau Paris.

Parcul tematic atrage peste 600.000 de oameni în fiecare an, numărul acestora atingând vârfuri în timpul Crăciunului, când numărul turiștilor poate fi de zece ori mai mare decât populația locală, potrivit Forbes.

Puțini știu însă că Rovaniemi s-a născut dintr-o strategie de marketing de succes pentru Eleanor Roosevelt. Crăciunul nu a fost niciodată lipsit de entuziasm, dar oamenii călătoresc din ce în ce mai mult pentru a experimenta magia lui Moș Crăciun într-un decor mai autentic, cu zăpadă, gheață și reni.

Așa cum costumul roșu și cizmele negre ale lui Moș Crăciun au prins avânt odată cu marketingul Coca-Cola, Polul Nord, Groenlanda și Laponia au fiecare câte un argument pentru originile sale geografice, așa cum a relatat The Conversation.

Rovaniemi este capitala Laponiei. Are ierni lungi și înzăpezite și primește unele dintre cele mai timpurii ninsori de pe continent, și din belșug - o adăugare importantă la canonul Crăciunului, mai ales că criza climatică face ca zăpada să fie atât de imprevizibilă în alte părți.

Cum a apărut tradiția privind "Căsuța lui Moș Crăciun"

În 1927, gazda unui program radio finlandez pentru copii a dezvăluit în direct că casa secretă a lui Moș Crăciun se afla lângă un deal de la granița dintre Finlanda și Rusia, numit „Ear Fell” (Korvatunturi).

Turismul finlandez nu a ratat însă ocazia, construind o cabană specială pentru Moș Crăciun în 1950 pentru a o găzdui pe Prima Doamnă a Americii, Eleanor Roosevelt, când a vizitat-o. Aceasta se numește acum Cabana Roosevelt și se află în Satul lui Moș Crăciun.

Turismul din Rovaniemi a crescut în anii 1980, dar a explodat datorită rețelelor sociale. Până în 1980, Rovaniemi avea un aeroport, iar pe 25 decembrie 1984, primul zbor Concorde din Marea Britanie a dus 100 de turiști britanici într-o excursie de o zi pentru a-l întâlni pe Moș Crăciun. Așadar, zborurile charter de Crăciun către Laponia finlandeză și-au găsit un loc în mitologia turistică modernă.

În 2023, Rovaniemi a primit 1,2 milioane de vizitatori peste noapte, cu 30% mai mulți decât în 2022. Într-adevăr, în 2024, s-au deschis 13 noi rute de zbor din Geneva, Berlin și Bordeaux, ceea ce subliniază faptul că mulți turiști provin din Europa și din spațiul Schengen, în special din Franța, Germania și Marea Britanie.

La fel ca multe alte destinații turistice europene, dependența orașului de cazare în timpul sezonului de vârf pentru a primi vizitatori înseamnă că localnicii întâmpină mai greu găsirea de cazare pe termen lung, care este din ce în ce mai scumpă. După cum relatează The European Correspondent, în orele de vârf, aproape o treime din populația orașului Rovaniemi este formată din turiști.

Localnicii sunt nemulțumiți de supraturismul sufocant

După cum a relatat Newsweek, localnicii solicită din ce în ce mai mult un control mai mare asupra creșterii rapide a turismului și o oarecare limitare a unei industrii de 153 de milioane de dolari care include tradiții locale discutabile. De exemplu, mersul cu sania trasă de câini nu face parte din cultura finlandeză, ci a apărut din boom-ul turistic din anii 1980, iar cererea uriașă ridică semne de întrebare serioase cu privire la bunăstarea animalelor.

Zona găzduiește, de asemenea, singurele popoare indigene recunoscute în Uniunea Europeană. Atât terenurile aparținând sami, cât și finlandezilor au fost folosite pentru a înființa statul Finlanda, iar sami sunt recunoscuți în Declarația ONU privind Drepturile Popoarelor Indigene, iar drepturile lor sunt, de asemenea, consacrate în constituția finlandeză. Criticii spun că sunt caracterizați pentru comercializare, cultura sami fiind denaturată pentru a atrage turiști.

Mai mult, majoritatea turiștilor sunt atrași în Finlanda de Aurora Boreală. Dar nicio sumă de bani nu le poate asigura sosirea la momentul potrivit.

Mai important, estimările conservatoare consideră că clima din Laponia se încălzește de două ori mai repede decât în restul lumii, dar unele cercetări sugerează că acest lucru ar putea fi de până la patru ori mai rapid. Iernile sunt cele mai afectate, deoarece devin mai scurte, mai ploioase și mai puțin înzăpezite.

Ca în cazul tuturor destinațiilor europene cu turism excesiv, cea mai bună soluție pentru cele mai mici daune este să iei trenul, în loc să zbori, să stai câteva zile sau mai mult și să cauți companii de turism responsabile și etice.