Elon Musk a declarat în instanță că „oamenii interpretează prea mult” postările sale, după acuzațiile investitorilor

1 minut de citit Publicat la 13:35 05 Mar 2026 Modificat la 13:35 05 Mar 2026

Reclamanții susțin că Musk a încălcat legislația federală privind piața de capital / Foto: Getty Images

Elon Musk a declarat miercuri în fața unei instanțe din California că investitorii de pe piața bursieră interpretează prea mult postările sale de pe rețelele sociale, scrie BBC. Aceștia îl acuză că ar fi făcut declarații false și înșelătoare care au dus la scăderea prețului acțiunilor Twitter, înainte de a cumpăra platforma pentru 44 de miliarde de dolari în 2022.

Reclamanții susțin că Musk a încălcat legislația federală privind piața de capital prin declarații publice „calculate cu grijă” pentru a reduce valoarea acțiunilor Twitter.

Musk a spus că postările pe care le-a scris după ce a încheiat acordul de cumpărare a platformei erau „extrem de literale” și nu aveau intenția de a reduce prețul pe care ar fi trebuit să îl plătească.

„Pur și simplu mi-am spus părerea”, a spus el când a fost întrebat dacă a luat în considerare impactul postărilor sale, inclusiv una în care a declarat că planurile sale de preluare sunt suspendate.

„Oamenii tind să interpreteze prea mult lucrurile pe care le fac”, a mai adăugat el.

Miliardarul a mai subliniat că postările reprezintă, de fapt, ceea ce are în minte la un moment dat.

„Ceea ce gândesc în privat este ceea ce spun în public, nu există nicio diferență”, a mai spus el.

Procesul a fost deschis în octombrie 2022, la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Nord al Californiei, în numele investitorilor care și-au vândut acțiunile între 13 mai și 4 octombrie 2022, cu puțin timp înainte ca tranzacția să fie finalizată.

Miliardarul a cumpărat platforma X în octombrie 2022, la prețul inițial de 44 de miliarde de dolari.

După preluare, Musk a redus semnificativ personalul companiei și a modificat politicile de moderare a conținutului. În iulie 2023, a schimbat numele platformei din Twitter în X.