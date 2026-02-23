De ce se închide, de fapt, Aeroportul din Sofia. Autoritățile bulgare neagă că măsura ar avea legătură cu un atac asupra Iranului

Aeroportul Internațional din Sofia. Foto: Getty Images

Continuă scandalul legat de închiderea Aeroportului din Sofia. Autoritățile bulgare au anunțat că pista Aeroportului „Vasil Levski” va fi închisă temporar pentru reparații și că măsura nu are vreo legătură cu prezența avioanelor militare americane, scrie Novinite.

Potrivit reprezentanților Aeroportul Vasil Levski din Sofia, traficul aerian a fost suspendat în data de 23 februarie între orele 03:15 și 04:50 și va fi suspendat și în 24 februarie între 03:05 și 05:35, pentru reparații de rutină la puțurile aflate în zona pistei. Intervalele au fost alese deoarece nu sunt programate decolări sau aterizări comerciale în acele ore.

Autoritățile aeroportuare au subliniat că lucrările sunt efectuate conform normelor internaționale din aviație și că nu au nicio legătură cu aeronavele militare ale Statelor Unite aflate pe aeroport. Închiderea se aplică tuturor zborurilor civile, fără excepție.

Anterior, Ministerul Apărării din Bulgaria a confirmat că mai multe aeronave ale United States Air Force sunt staționate temporar la Sofia, după apariția unor imagini în presă și pe rețelele sociale. Situația a generat reacții politice, iar partidul naționalist „Renașterea” a cerut audierea miniștrilor responsabili în Parlament.

Ulterior, aeroportul a precizat pentru postul NOVA că pista va fi închisă și în noaptea de 24 februarie, între orele 03:00 și 05:30, tot pentru aceleași lucrări tehnice. Oficialii au reiterat că programul coincide cu un interval în care nu există trafic civil planificat și că nu există nicio legătură cu activitatea militară americană.

Inițial, fuseseră comunicate alte intervale orare - între 01:15 și 02:50 pe 23 februarie și între 01:05 și 03:35 pe 24 februarie - care s-au suprapus parțial cu cele anunțate ulterior.

Pe aeroportul din Sofia și pe baza aeriană Vrazhdebna au fost observate mai multe aeronave americane, inclusiv avioane de realimentare KC-135 și un avion de transport C-130 Hercules, venite de la baze NATO din Europa și din Statele Unite. Mișcările acestora sunt monitorizate încă de la mijlocul lunii ianuarie.

Ministerul Apărării și Ambasada SUA la Sofia au confirmat că aeronavele aparțin Forțelor Aeriene americane și că misiunea lor este legată de angajamentele NATO, fără a oferi detalii operaționale.

În spațiul online au apărut speculații potrivit cărora aceste zboruri ar fi legate de posibile operațiuni ale SUA în Orientul Mijlociu, inclusiv în contextul tensiunilor cu Iranul. Autoritățile nu au confirmat aceste informații.

Fostul ministru adjunct de Externe, Milen Keremedchiev, a declarat că astfel de avioane cisternă sunt folosite frecvent pentru realimentarea în aer a avioanelor de luptă și că situații similare au existat și în trecut, inclusiv la livrarea avioanelor F-16 către Bulgaria.

La rândul său, fostul ministru de Externe Georg Georgiev a afirmat că „nu este nimic alarmant” în concentrarea temporară de aeronave militare la Sofia, subliniind că Bulgaria își respectă angajamentele de alianță și rolul său pe flancul estic al NATO și în securitatea regiunii Mării Negre.