Imagini din satelit. SUA au adus o forță de război masivă în Orientul Mijlociu. Iranul își fortifică instalațiile nucleare

Iranul își pregătește instalațiile nucleare pentru posibile atacuri americane. Foto: CNN

În timp ce Statele Unite continuă să-și consolideze prezența militară semnificativă în Orientul Mijlociu, Iranul a luat, la rândul său, măsuri în vederea confruntării militare, inclusiv prin fortificarea siturilor sale nucleare și reconstrucția instalațiilor de producție a rachetelor, relatează CNN.

Săptămâna aceasta, negociatorii iranieni și americani au purtat discuții indirecte la Geneva, dar acestea s-au încheiat fără o rezoluție clară, iar Donald Trump a acordat regimului un ultimatum de 10 zile pentru a încheia un acord sau a suporta consecințele unei operațiuni militare, în caz contrar.

Anterior, șeful diplomației iraniene, Abbas Araghchi, a spus că ambele părți au convenit asupra unui set de principii directoare. Însă vicepreședintele american, JD Vance, a declarat că iranienii nu recunosc liniile roșii stabilite de președintele Donald Trump.

În paralel cu ultimele negocieri, Casa Albă a fost informată că armata americană ar putea fi pregătită pentru un atac până în weekend, au declarat pentru CNN surse familiarizate cu situația.

Cu războiul la ușă, Iranul și-a folosit răgazul din ultimele luni reparând instalații balistice și baze aeriene, grav avariate după loviturile israeliene și americane din iunie 2025.

De asemenea, regimul de la Teheran a rămas opac în privința programului său nuclear, a numit veterani de război în structurile de securitate națională, a desfășurat exerciții militare navale în Golful Persic și - după cum presa internațională a relatat în decembrie și ianuarie - a lansat o represiune intensă împotriva disidenței interne.

Iranul a trecut rapid la un program extins de reparații după războiul cu Israelul

În iunie anul trecut, Israelul a lansat un atac surpriză asupra Iranului, vizând distrugerea programului nuclear al regimului teocratic. Loviturile aviației israeliene au avariat grav siturile de producție a rachetelor și au ucis comandanți militari de rang înalt.

În timpul conflictului de 12 zile, Iranul a ripostat lansând sute de rachete și drone asupra orașelor israeliene.

Statele Unite au intervenit în favoarea Israelului, atacând trei situri nucleare iraniene. Președintele Donald Trump a declarat la momentul respectiv că aceste instalații au fost distruse, însă mai mulți experți, inclusiv din rândurile armatei, s-au arătat mai prudenți sau chiar sceptici în estimările lor.

Conform CNN, analiza mai multor imagini din satelit dezvăluie că, în ciuda pierderilor grele de astă vară, Iranul a reconstruit instalațiile de producție a armamentului balistic.

Fotografii de pe orbită ale bazei de rachete Imam Ali din Khorramabad, surprinse pe 5 ianuarie, arată cum, în această locație, dintre cele 12 structuri distruse de Israel, trei au fost reconstruite, una a fost reparată, iar alte trei sunt în prezent în reconstrucție.

Baza Imam Ali dispune de silozuri pentru lansarea rachetelor balistice, cu terasamente și clădiri în jurul acestor instalații. Alte două instalații militare iraniene au fost, de asemenea, supuse unor reparații ample. La baza aeriană Tabriz din nord-vestul țării, unde se află rachetele balistice cu rază medie ale Iranului, au fost reparate pistele aviatice.

O altă bază de rachete din nordul orașului a cunoscut ample operațiuni de reabilitare după război.

Intrările au fost redeschise, după ce au fost obturate în urma bombardamentelor. Zona de sprijin de lângă intrare a fost în mare parte reconstruită, iar unele tuneluri sunt, de asemenea, deschise, potrivit unei analize făcute de CNN și de Sam Lair, cercetător asociat la Centrul James Martin pentru Studii de Neproliferare (CNS).

La baza aeriană Hamadan din vestul Iranului, craterele provocate de bombe pe pistă au fost astupate, iar adăposturile pentru aeronave au fost reparate, conform analizei citate.

Iranul a reconstruit rapid, de asemenea, cea mai mare și mai nouă instalație de producție a rachetelor cu combustibil solid, situată în Shahrud.

„Cred că cel mai important amplasament este Shahrud. Daunele de acolo au fost reparate foarte repede”, a comentat Sam Lair.

„De asemenea, în timpul războiului era în construcție o nouă linie de producție, care nu a fost avariată. Probabil că acum operațională, ceea ce înseamnă că, paradoxal, producția de motoare pentru rachete cu combustibil solid ar putea fi mai mare în prezent, decât înainte de război, cel puțin la acel amplasament”, a adăugat el.

Iranul își fortifică instalațiile nucleare

În ciuda disponibilității declarate de a-și limita programului nuclear, Iranul își fortifică, de fapt, în ritm accelerat mai multe dintre instalațiile sale atomice.

Lucrătorii regimului folosesc mari cantități de beton și de pământ pentru a îngropa amplasamentele-cheie, conform noilor imagini din satelit, analizate de Institutului pentru Știință și Securitate Internațională (ISIS).

Fotografii de înaltă rezoluție realizate pe 10 februarie 2026, examinate de ISIS, probează faptul că Iranul continuă să consolideze intrările în tuneluri la complexul subteran de lângă Natanz.

Betonul proaspăt turnat este vizibil atât la intrarea vestică, cât și la cea estică, semnalând protecția sporită de care ar beneficia cea mai mare și mai importantă instalație de îmbogățire a uraniului din Iran.

La o altă instalație nucleară, cunoscută sub numele de „Taleghan 2” și situată în complexul militar Parchin, la sud-est de Teheran, imaginile din satelit au dezvăluit că a fost finalizat un sarcofag de beton în jurul amplasamentului, care este în prezent acoperit cu pământ.

„Instalația s-ar putea transforma în curând un buncăr de nerecunoscut, oferind o protecție semnificativă împotriva atacurilor aeriene”, a avertizat președintele ISIS, David Albright, într-o postare pe X.

La Complexul Industrial nr. 7 din Tir, lângă Isfahan, implicat în producerea de piese de centrifugă pentru îmbogățirea uraniului, structurile avariate au fost reconstruite, conform unei analize CNN. Acest complex a fost sancționat de ONU în octombrie 2025.

„Cred că Iranul își reconstruiește programele nucleare și de rachete, probabil mai repede decât susținea Israelul în timpul (Operațiunii) Rising Lion că ar fi posibil. Reconstrucția clădirilor și alte informații sugerează că regimul a reușit fie să înlocuiască echipamentele, fie să le mute în locuri sigure subterane înainte de atacuri”, a declarat pentru CNN Jeffrey Lewis, bursier în Securitate Globală la Middlebury College.

Revoltele naționale anti-regim au dezvăluit slăbiciunea teocrației iraniene

Conflictul de anul trecut cu Israelul a scos la iveală slăbiciunile structurilor de comandă iraniene în condiții de război real. De asemenea, presa internațională a remarcat că liderul suprem Ali Khamenei a stat ascuns în zilele războiului, fiind greu de contactat, autoritatea centrală fiind transferată temporar guvernatorilor provinciali.

De atunci, Teheranul a consolidat Consiliul Suprem de Securitate Națională, condus de Ali Larijani, confidentul lui Khamenei, și a format o nouă autoritate - Consiliul de Apărare - pentru a guverna pe timp de război.

Veteranul de război și fostul comandant al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), Ali Shamkhani, care a supraviețuit unui atentat israelian anul trecut, a fost numit luna aceasta secretar al Consiliului de Apărare.

Misiunea sa este „de a consolida în mod cuprinzător pregătirile de apărare și de a dezvolta mecanisme de contracarare a amenințărilor emergente”, după cum a relatat Nour News, o publicație afiliată aparatului de securitate iranian.

Hamidreza Azizi, cercetător invitat la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate, a estimat că numirea lui Shamkhani semnalează că Iranul se pregătește pentru eventualitatea unui atac american care l-ar putea viza chiar pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

„Devine tot mai presantă problema succesiunii post-Khamenei și (iranienii din conducerea țării) se pregătesc pentru asta... Dacă va fi sau nu așa, depinde de mulți factori, cum ar fi amploarea unui potențial atac american sau durata și anvergura unei campanii. Dar, cel puțin, asta văd eu în interiorul sistemului”, a declarat el la CNN.