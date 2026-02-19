Trump a dat Iranului un ultimatum de 10 zile: Acord sau război. „Se vor întâmpla lucruri rele dacă nu se întâmplă”

„Poate că vom ajunge la un acord”, a declarat Trump. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump a spus, joi, că o decizie privind Iranul ar putea fi luată în următoarele 10 zile. „S-ar putea să fim nevoiți să facem un pas în față, sau poate că nu”, a spus Trump la prima întâlnire a Consiliului Păcii, scrie CNN. Joi dimineață, cel puțin șase avioane militare americane au traversat Europa.

„S-ar putea să fim nevoiți să facem un pas în față, sau poate că nu. Poate că vom ajunge la un acord. Veți afla probabil în următoarele 10 zile, dar întâlnirea de astăzi este dovada că, cu o conducere hotărâtă, nimic nu este imposibil”, a declarat Trump la reuniunea inaugurală a Consiliului său pentru Pace, la Washington.

Armata SUA este pregătită să atace Iranul chiar și sâmbătă, 21 februarie, dar Trump nu a luat încă o decizie finală cu privire la autorizarea unor astfel de acțiuni. Președintele a argumentat în privat atât în favoarea, cât și împotriva acțiunii militare și a consultat consilierii și aliații cu privire la cea mai bună cale de urmat, a declarat o sursă.

Joi, Trump a cerut din nou Iranului să încheie un acord, amenințând cu „lucruri rele” dacă nu o va face.

„Acum este momentul ca Iranul să ni se alăture pe o cale care va completa ceea ce facem. Și dacă ni se alătură, va fi minunat. Dacă nu ni se alătură, va fi minunat și așa, dar va fi o cale foarte diferită. Nu pot continua să amenințe stabilitatea întregii regiuni și trebuie să încheie un acord”, a spus Trump.

„Dacă nu se întâmplă, nu se întâmplă. Se vor întâmpla lucruri rele dacă nu se întâmplă”, a spus el.

Oficialii americani și israelieni au declarat pentru Axios că o operațiune militară împotriva Iranului ar fi probabil o „campanie masivă”, de câteva săptămâni.

Un oficial american a declarat că iranienii trebuie să revină la administrația Trump până la sfârșitul lunii cu un pachet de măsuri pentru a răspunde preocupărilor prezentate de SUA la Geneva cu privire la programul lor nuclear.

Oficialii americani spun că sosirea portavionului USS Ford și a grupului său de atac în estul Mediteranei în următoarele zile va fi un factor cheie în momentul declanșării unui posibil conflict armat.

Marea Britanie a interzis Statelor Unite să folosească baze militare britanice, inclusiv RAF Fairford din Anglia sau baza strategică Diego Garcia, pentru eventuale lovituri militare împotriva Iranului.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, le cere cetăţenilor polonezi care se află în Iran să părăsească imediat țara, avertizând că riscul izbucnirii unui conflict armat este „foarte real” și că, în câteva ore, evacuarea ar putea deveni imposibilă dacă situația se deteriorează rapid.

În același timp, Kremlinul a avertizat joi cu privire la o „escaladare fără precedent a tensiunilor” în jurul Iranului şi a cerut tuturor părţilor să recurgă exclusiv la mijloace politice pentru soluţionarea disputelor.