Nicușor Dan participă la prima reuniune a Consiliului Păcii al lui Trump. Președintele a plecat la Washington cu un avion închiriat

Statele europene au fost divizate miercuri în legătură cu prezenţa unei responsabile a UE la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al preşedintelui american Donald Trump, joi, o decizie puternic criticată de Franţa.



Comisarul european Dubravka Suica merge joi la Washington pentru această reuniune, fără ca UE să adere la Consiliul pentru Pace al lui Trump.

Comisia explică faptul că doreşte să facă auzită poziţia europeană cu privire la "partea specifică dedicată Gazei".

Dar această vizită a fost întâmpinată cu foarte multă răceală de unele ţări ale Uniunii Europene, în special de Franţa, care a condus opoziţia miercuri în timpul unei reuniuni a ambasadorilor la Bruxelles, potrivit unor diplomaţi europeni. Susţinută de Spania, Belgia şi Irlanda, Franţa a subliniat că Comisia Europeană nu a primit niciun mandat din partea statelor europene pentru a participa la această reuniune, considerând-o ilegală în temeiul tratatelor UE.



Franţa şi-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea că acest Consiliu pentru Pace ar putea concura cu Naţiunile Unite şi ar putea slăbi normele dreptului internaţional.



În schimb, două state europene au intenţionat să participe la acest organism: Ungaria lui Viktor Orban, autoproclamat aliat al lui Donald Trump, şi Bulgaria.



Alte ţări vor trimite reprezentanţi la această reuniune inaugurală, în special Italia, prin prezenţa ministrului său de externe, Antonio Tajani.

Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump a fost conceput pentru a pune capăt războiului din Fâşia Gaza, dar carta sa îi atribuie un obiectiv mult mai larg: rezolvarea conflictelor armate la nivel mondial.



Membrii permanenţi ai Consiliului pentru Pace trebuie să plătească 1 miliard de dolari pentru a adera, ceea ce a stârnit critici conform cărora consiliul ar putea deveni o versiune "cu plată a Consiliului de Securitate al ONU.



Comisia Europeană, anunţând deplasarea pe care o va face Dubravka Suica, a subliniat că UE nu este membră a acestui Consiliu pentru Pace şi şi-a exprimat rezervele cu privire la "guvernanţa" acestui organism şi "compatibilitatea acestuia cu Carta ONU".