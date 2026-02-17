Papa Leon îl refuză pe Donald Trump. Vaticanul nu se va alătura Consiliului Păcii

Foto: Getty Images

Vaticanul nu se va alătura „Consiliul Păcii” al lui Donald Trump pentru Gaza, a declarat, marţi, secretarul său de stat, cardinalul Pietro Parolin, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Vaticanul nu va participa la «Consiliul pentru Pace», dată fiind natura sa particulară care nu este evident cea a altor state”, a explicat cardinalul Parolin în faţa jurnaliştilor, după o întrevedere cu preşedintele Italiei, Sergio Mattarella, şi cu şefa guvernului italian, Giorgia Meloni.

„Consiliul pentru pace”, condus de preşedintele american, Donald Trump, care va avea, joi, reuniunea inaugurală la Washington, a fost conceput pentru a se pune capăt conflictului din Fâşia Gaza, dar Carta sa îi încredinţează un obiectiv mai amplu, cel al soluţionării conflictelor militare din lume.

Fiecare stat exercită un mandat cu o durată maximă de trei ani, cu excepţia statelor membre ce virează cel puţin 1 miliard de dolari în conturile „Consiliului pentru pace”, în primul an ce urmează intrării în vigoare a Cartei sale.

Marţi după-amiază, ministrul de externe italian, Antonio Tajani, a argumentat în faţa deputaţilor decizia guvernului de a lua parte la reuniunea de joi de la Washington: „Guvernul a considerat oportun să accepte invitaţia administraţiei americane de a fi prezent, în calitate de ţară observatoare, la prima reuniune a «Consiliului pentru pace» prevăzută pentru joi, la Washington. Între Italia şi Statele Unite, relaţiile au fost întotdeauna foarte solide, indiferent de administraţia aflată la conducere”.

Planul preşedintelui SUA pentru încheierea războiului din Fâşia Gaza prevede că cei 15 membri ai viitorului Comitet naţional pentru Administrarea Fâşiei Gaza (NCAG), sub egida „Consiliului pentru pace”, vor gestiona Gaza până când Autoritatea Palestiniană, condusă de Mahmoud Abbas, va pune în practică un program de reforme.