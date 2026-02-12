Liderii europeni se întâlnesc joi la Castelul Alden Biesen. Temele de pe agenda reuniunii Consiliului European

Publicat acum 16 minute

Consiliul European se întruneşte într-o reuniune informală în cadru restrâns, la Castelul Alden Biesen, în Belgia, la 12 februarie. Este prima reuniune informală a Consiliului European din acest an și va participa și președintele Nicușor Dan. Subiectele de discuție anunțate sunt aprofundarea pieţei unice, reducerea dependenţelor economice sau stimularea competitivităţii UE într-un context geostrategic nou, relatează Agerpres.

„În contextul geopolitic actual, consolidarea pieţei unice este, mai mult ca niciodată, un imperativ strategic urgent”, a transmis preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, în contextul Consiliului, conform site-ului consilium.europa.eu.



Reuniunea va începe la ora 10:30 cu un schimb de opinii cu preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola.



Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a spus, în scrisoare de invitaţie adresată liderilor Uniunii, că se aşteaptă ca discuţiile informale din 12 februarie să se reflecte în pregătirea şi rezultatul Consiliului European formal din martie.



Prima sesiune de lucru va începe cu o prezentare a lui Mario Draghi, fost preşedinte al Băncii Centrale Europene, privind impactul mediului geopolitic şi geo-economic în schimbare asupra competitivităţii UE.

Sesiunea va fi urmată de o discuţie exclusivă cu liderii europeni despre modul în care UE ar trebui să se poziţioneze într-o lume cu o concurenţă economică sporită - şi nu întotdeauna echitabilă - şi un dezechilibru comercial, precum şi despre cel mai bun mod de a răspunde la coerciţia economică şi de a reduce dependenţele economice, în special în domenii precum materiile prime şi tehnologia critice.



Consiliul European a precizat că că Europa trebuie să îşi accelereze agenda comercială ambiţioasă şi să îşi apere companiile de concurenţa neloială printr-o protecţie concentrată în sectoare strategice.



A doua sesiune de lucru va debuta cu intervenţia fostului europarlamentar italian, Enrico Letta, care îşi va prezenta opiniile cu privire la modalităţile de a valorifica mai bine piaţa unică într-o lume în rapidă schimbare.



Intervenţia lui Enrico Letta va fi urmată de o discuţie exclusiv cu liderii UE, care se vor concentra pe identificarea principalelor priorităţi ale UE pentru finalizarea pieţei unice, precum şi pe modul în care pot oferi întreprinderilor din UE un mediu de reglementare mai favorabil şi cum pot răspunde la constrângerile economice şi concurenţa neloială.



UE trebuie să ia mai mult măsuri pentru a reduce eficient barierele naţionale şi pentru a face cadrul de reglementare la toate nivelurile mai favorabil investiţiilor, inovării şi creşterii companiilor.

Crearea unui nou „al 28-lea regim” pentru a ajuta companiile să se extindă şi accelerarea lucrărilor la o uniune de economii şi investiţii va fi, de asemenea, crucială în acest sens, mai arată sursa citată. Conceptul de „al 28-lea regim” a fost subliniat într-o raport al lui Letta din 2024 şi se află pe agenda Parlamentului european din prima jumătate a anului 2026, se menţionează pe europarl.europa.eu/.



Consiliul European susţine că este nevoie de aprofundarea, armonizarea şi integrarea în continuare a pieţei unice pentru a permite firmelor competitive din UE, din sectoare cheie precum cel digital, telecomunicaţiile, pieţele de capital şi energia, să se extindă şi să concureze cu succes la nivel global, asigurând în acelaşi timp accesibilitatea şi securitatea serviciilor pentru cetăţenii şi industriile noastre.

Ce au discutat liderii europeni la ultima reuniune a Consiliului European

O reuniune anterioară a Consiliului European tot la nivel informal s-a desfăşurat la 22 ianuarie 2026, discutându-se evoluţiile din relaţiile transatlantice şi implicaţiile lor pentru UE, mai informează consilium.europa.eu/.



În context, preşedintele Costa a subliniat că UE şi SUA au un interes comun în regiunea arctică, în special prin colaborare în cadrul NATO, şi că UE va juca un rol mai pregnant în regiune. Acesta a mai subliniat, de asemenea, că Danemarca şi Groenlanda au sprijin deplin din partea UE şi că Danemarca şi Groenlanda sunt singurele care pot decide cu privire la chestiunile care le privesc. Totodată, a reiterat angajamentul UE faţă de principii precum dreptul internaţional, integritatea teritorială sau suveranitatea naţională.



Preşedintele Costa a mai salutat anunţul potrivit căruia nu vor exista noi taxe vamale impuse de SUA Europei şi a afirmat totodată că impunerea unor taxe vamale suplimentare ar fi fost incompatibilă cu acordul comercial dintre UE şi SUA. În acelaşi timp, a subliniat că UE va continua să ia atitudine şi să îşi apere interesele împotriva oricărei forme de constrângere şi că are puterea şi instrumentele pentru a face acest lucru, dacă şi atunci când va fi necesar.



Cu privire la Consiliul pentru Pace, Antonio Costa a subliniat că Uniunea este pregătită să colaboreze cu SUA în privinţa punerii în aplicare a planului cuprinzător de pace pentru Gaza, în contextul desfăşurării de către Consiliul de Pace a misiunii sale în conformitate cu Rezoluţia 2803 a Consiliului de Securitate al ONU, dar că există îndoieli cu privire la o serie de elemente din carta Consiliului de Pace legate de mandatul său, de guvernanţa sa şi de compatibilitatea sa cu Carta ONU.



Din Consiliul European fac parte şefii de stat sau de guvern ai celor 27 de state membre ale UE, preşedintele Consiliului European şi preşedintele Comisiei Europene. Deciziile în cadrul instituţiei sunt adoptate, în general, prin consens. În anumite situaţii menţionate în tratatele UE, deciziile sunt adoptate în unanimitate sau cu majoritate calificată. Pe lângă reuniunile formale, Consiliul European desfăşoară şi reuniuni informale sau extraordinare ale şefilor de stat sau de guvern. De obicei, în urma acestor reuniuni, liderii adoptă mai degrabă declaraţii decât concluzii oficiale.