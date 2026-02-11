Președintele Nicușor Dan participă, joi, la prima reuniune informală a Consiliului European din acest an

Președintele Nicușor Dan participă, joi, la prima reuniune informală a Consiliului European din acest an. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan va participa, joi, la prima reuniune informală a Consiliului European din acest an, care va avea loc în Belgia, tema principală fiind competitivitatea.

Potrivit Consiliului European, președintele Antonio Costa i-a invitat pe liderii UE să participe la o reuniune informală pentru a discuta despre modalitățile de consolidare a pieței unice, de reducere a dependențelor economice și de stimulare a competitivității UE în noul context geo-economic.

Fostul președinte al Băncii Centrale Europene Mario Draghi și fostul premier al Italiei Enrico Letta, autor al raportului 'Much More than a Market' dedicat viitorului Pieței Unice Europene, vor participa la discuțiile care vor avea loc la Castelul Alden Biesen, pentru a-și face cunoscute punctele de vedere cu privire la competitivitatea europeană.

Prima sesiune de lucru va debuta cu o prezentare susținută de Mario Draghi despre impactul mediului geopolitic și geo-economic în schimbare asupra competitivității UE. Sesiunea va fi urmată de o discuție rezervată exclusiv liderilor.

Se preconizează că liderii vor discuta despre modul în care UE ar trebui să se poziționeze într-o lume caracterizată de dezechilibre comerciale și de o concurență economică sporită și nu întotdeauna loială. Se va mai discuta și despre maniera optimă de a răspunde constrângerilor economice și de a reduce dependențele economice, în special în domenii precum materiile prime critice și tehnologia, menționează Consiliul.

Conform sursei citate, Europa trebuie să accelereze implementarea agendei sale comerciale ambițioase și să își apere întreprinderile de concurența neloială printr-o protecție țintită în sectoarele strategice.