Mircea Geoană, despre prezența lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: „Trebuie să facem un business case. Această țară are cărți de jucat”

Mircea Geoană, fost secretar general adjunct al NATO, a interpretat în termeni pozitivi prezența președintelui Nicușor Dan la așa-zisul Consiliu al Păcii al lui Donald Trump. Invitat la Antena 3 CNN, Geoană a spus că e „obligatoriu” ca președintele României să reconfirme, la început de mandat, relația privilegiată cu Statele Unite. El spune și că România trebuie să profite de oportunitățile existente și să-și „joace cărțile strategice” pentru a putea să profite de schimbarea sistemului economic global, care va avea accentul pe AI și pe metale rare.

„Este obligatoriu ca președintele României să reconfirme la început de nou mandat relația privilegiată cu America, face parte din job description. Nu există securitate pentru România fără o contribuție a americanilor. Ne întâlnim și în Europa, dar până ajungem acolo, e să putem să reconfirmăm interesul american în cele trei prezențe militare americane – Kogălniceanu, Deveselu și Câmpia Turzii.

Doi, se schimbă lumea. Te duci la consiliul de pace care va dura probabil cel puțin trei ani – până în 20 ianuarie 2029, vom vedea după dacă rămâne sau nu rămâne. Dar, de fapt, ce am văzut și în strategia de apărare a țării, prezentată de președinte și aprobată de parlament. Acolo, cei doi consilieri prezidențiali, și Lăzurcă și Burnete au avut un rol important să-l facă un document foarte bun. România trebuie să se hotărască, dincolo de un element punctual, un consiliu de pace în Gaza și o întâlnire în Biroul Oval, dacă România vrea să joace din nou. Asta înseamnă că România trebuie să-și exprime interesul de a participa într-o formulă acceptabilă și credibilă la tot ce înseamnă Orientul Mijlociu reconfigurat după ce regimul iranian intră într-o fază de tip Venezuela.

Într-un fel sau în altul, se schimbă și acolo. Acordurile Abraham, coridorul India-Orientul Mijlociu-Europa care acum se oprește în Grecia. Trebuie să spunem cu subiect și predicat nu doar la Washington, ci și în Europa, acasă, că avem nevoie de comerț și investiții din mai multe direcții pentru a putea să înzdrăvenim economia, pentru a putea juca și jocul economic și strategic”, a spus Mircea Geoană.

„Această țară are cărți de jucat”

Fostul număr doi din NATO a vorbit și despre felul în care România trebuie să se poziționeze în viitor pentru a putea profita de oportunitățile schimbării de model economic și diplomatic la nivel internațional. „Trebuie să mergem la americani să facem un business case”.

„Ar fi păcat să jucăm doar pentru o idee bilaterală – vizita la Washington, absolut vitală și testul noului președinte – dar mai e o chestiune. Ea se transferă în toate planurile. România nu face parte din niciun format care tratează de o manieră oarecum ad-hoc și războiul din Ucraina și Orientul Mijlociu și elementele legate de metale rare și resurse. Care sunt inițiativele la care președintele american și liderii europeni sunt cuplați și unde România trebuie să-și propună să intre – unu, e formatul de la Berlin, să spunem formatul Alaska. Țineți minte când i-a pus Trump lui Putin covorul roșu. Cine a fost după, la întâlnirea de la Washington drept compensare. Acolo au fost pe lângă Von der Leyen și Rutte, UE și NATO, Marea Britanie, Germania și Franța, acolo au fost și Finlanda, în același format au fost și Polonia și probabil că România a greșit în mandatul precedent nevorbind deloc despre ce facem pentru Ucraina, din motive de politică internă.

Mai e un format pe care trebuie să ne hotărâm să-l jucăm. Se numește Pax Silica. E un format început de Trump, cel cu mineralele a fost început de Rubio și a fost și Oana Țoiu, dar adevăratul joc e pe Inteligență Artificială și Pax Silica sunt invitate țările care au ceva de spus pe cipuri etc. (...) Trebuie să mergem la americani să facem un business case, avem toate marile companii de tehnologie americane prezente cu mii și mii de ingineri în România în acest moment. Toate sunt aici. Trebuie să jucăm jocul viitorului modern de economie.

Dacă vii cu un astfel de pachet multiregional, intrăm la masă din nou cu Ucraina, discutăm de Orient, de ce înseamnă viitorul economiei mondiale care e dat de Inteligența Artificială și de resurse de energie, în clipa respectivă, conversația asimetrică cu o țară gigantică cum este America sau cu țări importante din Europa începe să fie mai puțin asimetric, nu atât de timorat și nesigur pe jocul tău. Această țară are cărți de jucat, trebuie să fim suficient de inteligenți să înțelegem că unele pe care le-am jucat până acum nu mai sunt la fel de interesante, le ținem acolo, că or să redevină interesante într-o zi, dar altele sunt cărți noi, se joacă un alt joc și ai noștri trebuie să înțeleagă că jocul e modificat în profunzime”.

Vizita la Washington o să fie foarte bună

Vizita la Washington o să fie foarte bună, relația cu europenii o să fie mai participativă și despre discuția despre viitorul Ucrainei și Moldovei, reintrăm în joc. În clipa de față, sentimentul e că România, din motive imputabile jocului nostru mai puțin clar, dar și imputabile faptului că s-a mutat interesul geografic – Marea Neagră este în clipa de față într-o eclipsă inclusiv în Alianță, de ce? Pentu că a apărat Groenlanda, o problemă care încă nu s-a terminat, deși Mark Rutte a făcut o treabă excepțională să calmeze un pic, lucrurile nu s-au terminat.

Într-un fel îi înțeleg pe-ai noștri că e atât de multă presiune acasă și nu ai multă claritate, dar apelul meu este că una-i una și alta-i alta. Una-i una să ții guvernul în picioare, dar se rescrie istoria și exact ce-a fost acum 25 de ani - la începutul unui ciclu de istorie, cu NATO, cu UE - o să fie acum, se scrie pentru următorii 25 sau 50 de ani”, a declarat Mircea Geoană la Antena 3 CNN.