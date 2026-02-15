Nicușor Dan acceptă invitația lui Trump și merge la reuniunea Consiliului Păcii: „România va avea calitate de observator”

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a acceptat invitația lui Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. „România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru pace”, a scris el pe Facebook, duminică.

„Voi participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington, rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza.

Decizia de a fi prezent la aceste discuții are la bază susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiată de Statele Unite ale Americii.

România a susținut permanent necesitatea identificării unei soluții care să ducă la încheierea conflictului și a acordat sprijin populației civile din Fâșia Gaza, în special prin operațiuni de evacuare medicalǎ de urgențǎ”, a scris Nicușor Dan.

Consiliul Păcii a fost lansat oficial de Donald Trump la sfârşitul lunii ianuarie 2026. Conform liderului american, scopul său este rezolvarea conflictelor globale.

Acest obiectiv asumat ar putea submina rolul Organizaţiei Naţiunilor Unite, conform opiniilor unor experți.

Invitația de a participa la organizația fondată de Trump a fost tratată cu prudență de guverne din întreaga lume iar între timp state importante de pe continentul european, între care Italia și Polonia, au refuzat-o net. Totuși, premierul italian Giorgia Meloni a anunțat că Italia intenționează să participe la Consiliul pentru Pace al președintelui Donald Trump tot ca țară observatoare.

Cei mai mulți dintre aliaţii occidentali tradiţionali ai SUA s-au arătat rezervați în legătură cu subiectul. Calitatea de membru permanent în Consiliu implică achitarea sumei de un miliard de dolari.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spunea pe 21 ianuarie că „nici nu trebuie să discutăm” de taxa de un miliard, deoarece „se găsesc sume”

„Acest Consiliu de Pace a plecat de la o experiență fericită - pacea din Gaza. Se vrea extinsă acea experiență, e nevoie de așa ceva. Când principalul furnizor de securitate pentru țara ta îți adresează o invitație să participi la un consiliu pentru pace spui da, fără rezerve. Costurile nu sunt prea mari când e vorba despre securitate. Se găsesc sume, e vorba de un miliard. Se găsesc sume, dar nici nu trebuie să discutăm așa ceva”, spunea el, la Antena 3 CNN.

În același timp, premierul Ilie Bolojan spunea, la două zile după declarația lui Grindeanu, că „avem posibilitatea” să plătim miliardul, însă „fiecare leu pe care îl alocăm într-un proiect sau altul trebuie foarte clar justificat de interesul național și situația economică în care ne regăsim”.