Are România 1 miliard de dolari pentru Consiliul lui Trump? Bolojan: „Fiecare leu trebuie foarte clar justificat de interesul național”

Donald Trump a lansat „Consiliul pentru pace” la Forumul Economic Mondial de la Davos. Foto: Getty Images

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Digi24, că România are posibilitatea de a aloca un miliard de dolari pentru a deveni stat membru permanent în Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, dar fiecare leu alocat pentru un proiect sau altul „trebuie foarte clar justificat de interesul național”. Prim-ministrul a spus că decizia finală privind apartenența la acest Consiliu rămâne la președintele Nicușor Dan, dar a subliniat că România trebuie să se coordoneze cu țările Uniunii Europene și în această chestiune. De asemenea, Bolojan a criticat, voalat, afirmațiile lui Sorin Grindeanu că România ar fi trebuit să accepte de îndată invitația.

Statutul de membru permanent în Consiliul pentru Pace, lansat de Donald Trump la Davos și la care România este țară invitată, vine cu o notă de plată de un miliard de dolari. Premierul Ilie Bolojan a declarat că banii se găsesc.

„România trebuie să analize împreună cu țările europene, ceea ce s-a și convenit între liderii europeni, vis-a-vis de a participa la acest Consiliu. În ceea ce privește suma de un miliard de dolari, sigur România are posibilitatea să aloce pentru un proiect sau un altul un miliard de dolari, dar trebuie calculați foarte bine cum facem acest lucru pentru că fiecare leu pe care îl alocăm într-un proiect sau altul trebuie foarte clar justificat de interesul național și situația economică în care ne regăsim”, a spus Bolojan.

Întrebat dacă o decizie în această privință va fi luată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Ilie Bolojan nu a confirmat. A precizat însă că România trebuie să se coordoneze cu celelalte state europene, să se asigure că există suport pe plan intern și că acest angajament nu contravine altora deja asumate de țara noastră.

„În condițiile în care se va pune pe ordinea de zi a CSAT atunci vom vedea care sunt argumentele și vom decide în consecință. (...) Decizia principală va ține de președintele Nicușor Dan care are competența principală în această zonă

Aici trebuie văzută în ce măsură această participare este în concordonanță cu celelalte angajamente pe care România le are de a participa la alte forumuri. Și sunt convins că în momentul în care se va pune această problemă va fi o decizie care va avea nevoie de un anumit suport, pentru că, vedeți, în această perioadă, începând de la Acordul Mercosur sau alte acorduri internaționale, pentru a evita dispute pe plan intern, ca subiecte importante pentru România să fie mutate într-o zonă care are legătură mai mult cu agenda politică internă decât cu interesele noastre naționale, e bine să existe un acord”, a precizat premierul la Digi24.

Premierul a părut că critică afirmațiile lui Sorin Grindeanu, care a spus că România ar fi trebuit să accepte invitația de îndată. „Când principalul furnizor de securitate pentru țara ta îți adresează o invitație să participi la un consiliu pentru pace spui da, fără rezerve”, a spus președintele PSD într-un interviu la Antena 3 CNN.

„Nu e vorba de a face referire la cineva, ci e vorba ca pe problemele de politică externă pentru a putea avea relevanță în plan extern e bine să ai poziții unitare în plan intern sau să ai o majoritate cae susține o anumită direcție. Dacă am reușit să facem niște pași importanți în acești ani, apartenența la UE, NATO, proiectul care ține de aderarea la OCDE, e pentru că a fost un suport. Dacă nu există suport, partenerii se uită cu mare rezervă la noi”, a explicat Bolojan.

Premierul a insistat că România trebuie să aștepte să se ajungă la un consens la nivel european înainte de a lua o decizie, dar a arătat că Europa rămâne dependentă de SUA din punct de vedere militar.

„Din punctul meu de vedere cred că e bine să ne corelăm pozițiile cu cele ale UE pentru că azi, orice s-ar spune, sutnem în Europa, economia noastră e puternic racordată la economia europeană, cred că cu cât țările europene au poziții convergente în mai multe probleme cu atât UE rămâne un actor relevant în zona geopolitică, geoeconomică.

Din punct de vedere militar, din cauza pulverizării armatelor europene, fără umbrela NATO, fără centura asigurată de SUA, sistemul de apărare al Europei nu e funcțional în totalitate, componente strategice importante fiind gestionate de zeci de ani de forțele militare americane care sunt singurele din lume cu capacități de a desfășura anumite acțiuni în plan satelitar, aerian”, a mai spus prim-ministrul.

Președintele Nicușor Dan a primit, sâmbătă, o scrisoare de la Donald Trump, în care președintele Statelor Unite a invitat România să facă parte din „Consiliul de Pace”. SUA vor să extindă mandatul unui „Consiliu pentru Pace” inițial creat pentru Fâșia Gaza, astfel încât să includă și alte zone fierbinți ale lumii, precum Ucraina și Venezuela.

Potrivit unui fragment din scrisoarea semnată de președintele SUA, obținută de Antena3.ro, Donald Trump a scris că acest Consiliul este „unic” și a invitat oficial România să se alăture în calitate de stat membru fondator și să adere la carta Consiliului Păcii. Scrisoarea Administrației Trump a fost însoțită de alte două documente: planul cuprinzător și carta Consiliului.

Președintele Donald Trump a lansat, oficial, „Consiliul pentru Pace” la Forumul Economic Mondial de la Davos. Ceremonia de semnare a inclus reprezentanți din mai puțin de 20 de țări - și niciunul dintre aliații tradiționali ai SUA din Europa de Vest.

Printre liderii și politicienii din națiunile care au semnat carta Consiliului Păcii la Davos și care au urcat pe scenă alături de Donald trump, s-au numărat:

Președintele Indoneziei, Prabowo Subianto

Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei

Rosen Jeliazkov - prim-ministru (demisionar) al Bulgariei

Președintele Argentinei, Javier Milei

Santiago Pena, președintele Paraguayului

Prim-ministrul Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani din Qatar

Shehbaz Sharif, prim-ministrul Pakistanului

Președintele Kosovo, Vjosa Osmani

Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pashinyan

Ministrul de externe al Turciei, Hakan Fidan

Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev

Ministrul de externe al Marocului, Nasser Bourita

Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Prințul Faisal bin Farhan al-Saud

Șavkat Miromonovici Mirziyoyev președintele Uzbekistanului