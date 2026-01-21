Grindeanu spune că România nu poate refuza invitația lui Trump la Consiliul Păcii: Se găsesc bani, e vorba de un miliard

Unde se află PSD: la guvernare sau în opoziție?Publicat acum 8 minute
Sorin Grindeanu: Am acceptat să facem parte din coaliție, am făcut acel proces intern de consultare a colegilor, au votat toți, și s-a votat într-un procent covârșitor să rămânem la guvernare din dorința de a face bine. Nu a dispărut această dorință. Suntem în situația în care suntem singurul partid social-democrat într-o coaliție de dreapta formată din patru partide. Nu e simplu; sunt tot felul de domni care încearcă să ne împingă afară din coaliție. Poate doresc să facă coaliție cu AUR, poate PNL și USR vor să facă asta. Noi nu vrem să plecăm, cât timp sunt acceptate și măsuri de stânga. Nu suntem pe post de ridicători de mână. De fiecare dată când vor exista excese în actul de guvernare nu vom tăcea, doar pentru că suntem parte a coaliției.
Rămânem în coaliție ca să încercăm să reparăm măsurile de dreapta, haotice. Protocolul coaliției a spus că, timp de un an și zece luni, PNL va da premier; nu e treaba PSD să spună cine să ocupe funcția, e treaba PNL. Apoi PSD va ocupa această funcție. Asta nu înseamnă că asistăm pasiv la aceste măsuri. În aceste luni, sub acea scamatorie, toate aceste măsuri de dreapta, sălbatice, au dus la o scădere drastică a puterii de cumpărare. Asta trebuie să se termine; sunt optimist că se va întâmpla.
Când vor crește pensiile?Publicat acum 12 minute
Sorin Grindeanu: E o cerință a noastră pentru buget la care nu vom renunța. Efortul calculat de colegi ar fi undeva la 3 miliarde de lei, dacă am veni cu o procedură one off. Nu vreau să creez speranțe dar toate acestea vor face parte din buget cât timp PSD va face parte din Coaliție.
Condiția PSD pentru a rămâne la guvernarePublicat acum 16 minute
Sorin Grindeanu: E absolut necesar ca la următoarea asumare, următorul pachet, în speță cel care se referă la administrația locală și centrală, să existe și acest pachet de relansare economică. Nu se poate altfel. Nu putem doar să discutăm despre tăieri, despre reduceri, dacă se dorește ca PSD să rămână în Coaliție. E un lcuru pe care noi l-am anunțat de 6 luni. Dacă nu se întâmplă, înseamnă că nu se mai dorește participarea PSD. Nu poți să reduci deficitul prin tăierea investițiilro și prin scăderea puterii de cumpărare. Reduci deficitul dacă crești economic.
Grindeanu: Acel deficit extraordinar nu e realPublicat acum 20 minute
Sorin Grindeanu: Ceea ce s-a întâmplat prin mai-iunie e o moștenire grea, mascată sub un deficit extraordinar care se dovedește a nu fi fost real. Ce taxe, în afară de creșterea TVA-ului de la 19 la 21%, iar încasările la bugetul de stat au fost semnificativ la fel, chiar dacă a crescut TVA. Ce lucruri extraordinare s-au întâmplat? (...) Deficitul rebuie redus, dar ceea ce s-a proiectat, un dezastru, nu se poate. Se va vedea la exacuția bugetară la finalul anului. Pentru că într-un final, când te uiți măsurile care au fost adoptate pe parcursul anului 2025 și care s-au aplicat în lunile rămase din 2025 au fost foarte puține.
Grindeanu: Analiza în interiorul partidului durează până după bugetPublicat acum 24 minute
Sorin Grindeanu: Primarii PSD și-au spus punctul de vedere, iar majoritatea aleșilor locali PSD și-au exprimat punctul de vedere în urmă cu 6-7 luni. Noi ne aflăm în această perioadă într-o evaluare internă, așa cum bine știți, până după buget. E foarte important acest lucru. Dincolo de taxele locale mărite, să avem niște propuneri la buget pe care dorim să fie aplicate, cele legate de pensii: trebuie să existe o recalibrare a pensiilor, fiindcă anul trecut, în 2025, puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut dramatic. De asemenea, sunt indemnizațiile pentru mame. Au fost scoase; lucrurile trebuie să revină la normal.
Grindeanu, despre Consiliul de Pace al lui Trump: România trebuie să spună da, se găsesc baniPublicat acum 40 minute
Sorin Grindeanu: Acest Consiliu de Pace a plecat de la o experiență fericită - pacea din Gaza. Se vrea extinsă acea experiență, e nevoie de așa ceva. Când principalul furnizor de securitate pentru țara ta îți adresează o invitație să participi la un consiliu pentru pace spui da, fără rezerve. Costurile nu sunt prea mari când e vorba despre securitate. Se găsesc sume, e vorba de un miliard. Se găsesc sume, dar nici nu trebuie să discutăm așa ceva.
Eu cred că până acum a acționat corect președintele, în sensul că mâine sau poimâine e un Consiliu European, probabil vrea să vadă și punctele de vedere ale celorlalți din Consiliu, ale celorlalți 26 de membri, după care trebuie să ne exprimăm, pentru că temporizarea nu face bine din acest punct de vedere și din punctul meu de vedere, trebuie să ne exprimăm pozitiv.
România nu poate să rămână într-o zonă mioritică. Ne uităm și vorbim cu luna și cu stelele, în timp ce alții se pregătesc și se organizează. De aceea e bună și această perioadă de analiză, dar nu trebuie să dureze foarte mult. Sigur, suntem parte a Uniunii Europene. E foarte important să vedem și ce spun ceilalți membri ai Uniunii Europene și mă gândesc că ăsta a fost și este raționamentul pentru care președintele și-a luat acest bilet, dar după care nu mai putem rămâne într-o zonă din aceasta ascunsă, pentru că așa se întâmplă.
Sorin Grindeanu vine în platoul Antena 3 CNN, de la ora 20:00Publicat acum 2 ore si 4 minute
Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, vine în platoul Antena 3 CNN de la ora 20:00, într-un moment în care coaliția de guvernare se clatină din temelii iar reproșurile par că nu se mai termină.
Marți, Grindeanu spunea că relaţia cu premierul Ilie Bolojan este „grea”, că nu se interacţionează simplu cu acesta, pentru că are „un soi de inflexibilitate, devenit proverbial”, la orice idee venită din afara propriei gândiri. Mai mult, și UDMR și USR sunt de aceeași părere, spune șeful PSD.
De altfel, luni seara, Grindeanu a preluat ideea colegului său de partid, Claudiu Manda, care spusese, la Antena 3 CNN, despre Bolojan că "nu respectă playlistul, s-ar putea să fie nevoie să schimbăm lăutarul" şi a declarat că "am văzut declarațiile prietenului meu, Claudiu Manda. Dacă va fi nevoie, da". De asemenea, liderul social-democraţilor i-a mai transmis premierului, la Romania TV, că "nu poți să vii doar cu tăieri, cu disponibilizări și cu taxe noi. Dacă doar tai, tai, tai, ajungi într-o situație economică nefericită" şi că îşi doreşte "un pachet de relansare economică".
Premierul Ilie Bolojan a reușit în cele din urmă să îi convingă pe social-democrați ca Guvernul să își asume răspunderea în Parlament pe pachetul de tăieri din administrația publică pe 29 ianuarie. Potrivit surselor Antena 3 CNN, condiția pusă de PSD pentru a susține demersul premierului Ilie Bolojan este ca reforma administrației să fie legată de un al doilea pachet, dedicat relansării economice, urmând ca Executivul să își angajeze răspunderea pe ambele seturi de măsuri, simultan.