Grindeanu spune că România nu poate refuza invitația lui Trump la Consiliul Păcii: Se găsesc bani, e vorba de un miliard

Publicat acum 40 minute

Sorin Grindeanu: Acest Consiliu de Pace a plecat de la o experiență fericită - pacea din Gaza. Se vrea extinsă acea experiență, e nevoie de așa ceva. Când principalul furnizor de securitate pentru țara ta îți adresează o invitație să participi la un consiliu pentru pace spui da, fără rezerve. Costurile nu sunt prea mari când e vorba despre securitate. Se găsesc sume, e vorba de un miliard. Se găsesc sume, dar nici nu trebuie să discutăm așa ceva.

Eu cred că până acum a acționat corect președintele, în sensul că mâine sau poimâine e un Consiliu European, probabil vrea să vadă și punctele de vedere ale celorlalți din Consiliu, ale celorlalți 26 de membri, după care trebuie să ne exprimăm, pentru că temporizarea nu face bine din acest punct de vedere și din punctul meu de vedere, trebuie să ne exprimăm pozitiv.

România nu poate să rămână într-o zonă mioritică. Ne uităm și vorbim cu luna și cu stelele, în timp ce alții se pregătesc și se organizează. De aceea e bună și această perioadă de analiză, dar nu trebuie să dureze foarte mult. Sigur, suntem parte a Uniunii Europene. E foarte important să vedem și ce spun ceilalți membri ai Uniunii Europene și mă gândesc că ăsta a fost și este raționamentul pentru care președintele și-a luat acest bilet, dar după care nu mai putem rămâne într-o zonă din aceasta ascunsă, pentru că așa se întâmplă.