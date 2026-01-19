Sorin Grindeanu, ironic cu Bolojan: Dacă va fi nevoie, schimbăm și lăutarul. Nu poți să vii doar cu tăieri și cu taxe noi

Sorin Grindeanu, ironic cu Bolojan. Foto: Inquam Photos/George Călin

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a preluat, luni seară, ideea colegului său de partid, Claudiu Manda, care spusese, la Antena 3 CNN, despre Bolojan că "nu respectă playlistul, s-ar putea să fie nevoie să schimbăm lăutarul" şi a declarat că "am văzut declarațiile prietenului meu, Claudiu Manda. Dacă va fi nevoie, da". De asemenea, liderul social-democraţilor i-a mai transmis premierului, la Romania TV, că "nu poți să vii doar cu tăieri, cu disponibilizări și cu taxe noi. Dacă doar tai, tai, tai, ajungi într-o situație economică nefericită" şi că îşi doreşte "un pachet de relansare economică".

"Nu poți să vii doar cu tăieri, cu disponibilizări și cu taxe noi. Dacă doar tai, tai, tai, ajungi într-o situație economică nefericită. De aceea e obligatoriu să existe un pachet de relansare economică, nu doar măsuri negative.

Coaliția scârțâie, nu doar din cauza prim-ministrului, ci și din cauza altor partide, în special USR. Deciziile importante se iau fără consultare, iar românii trebuie să știe la ce sunt angajați pe zeci de ani", a afirmat Grindeanu, care a lansat un atac şi pe tema Mercosur.

"Este vorba și de alte partide, în speță de USR, și a mai fost această discuție dacă e să vorbim de Mercosur. Nu poți să iei decizii în numele României pe zeci de ani de acum înainte fără să explici românilor – nu coaliției – la ce angajezi această țară. O fi bine, o fi rău, nu știu, dar nu este normal ca românii să nu știe", a mai spus liderul PSD.

Ce a spus Manda despre Bolojan

Secretarul general al PSD, Claudiu Mandu, a spus că vede în PNL două curente când vine vorba de guvernare - „PNL-Bolojan” și un „PNL-liberal-Brătienii”. Manda a afirmat, la Antena 3 CNN, duminică seară, că Bolojan este mai apropiat de USR decât de PNL și că există „voci în PNL care nu se mai regăsesc într-un astfel de mesaj”. El le-a transmis și un mesaj peneliștilor care i se opun premierului - „Vitejilor, exprimați-vă”.

"Cred, pe de-o parte, că oamenii au observat că domnul Bolojan nu se consultă cu nimeni și că unele dintre măsuri noi încercăm să le corectăm, altele ne-au scăpat.

Nu aș vrea să spun, vorbind tot așa plastic, că domnul Bolojan cântă și noi dansăm ci mai degrabă că nu cântă din același playlist, nu că dansăm, dar ascultăm și că va veni un moment în care o să spunem «Hai să schimbăm lăutarul că nu mai merge, nu mai respectă playlistul»”, a spus Manda.