Numărul doi din PSD îl atacă pe Bolojan. Claudiu Manda: „Nu respectă playlistul, s-ar putea să fie nevoie să schimbăm lăutarul”

Foto: Facebook/Claudiu Manda

Secretarul general al PSD, Claudiu Mandu, spune că vede în PNL două curente când vine vorba de guvernare - „PNL-Bolojan” și un „PNL-liberal-Brătienii”. Manda spune, la Antena 3 CNN, duminică seară, că Bolojan este mai apropiat de USR decât de PNL și că există „voci în PNL care nu se mai regăsesc într-un astfel de mesaj”. El le-a transmis și un mesaj peneliștilor care i se opun premierului - „Vitejilor, exprimați-vă”.

„Personal vă spun că eu văd un PNL curentul Bolojan și un PNL liberal-Brătienii, vechiul curent liberal. Am văzut o armonizare a mesajului public între domnul Bolojan și USR și vă spun pentru că sunt voci în PNL care nu se mai regăsesc într-un astfel de mesaj și e o guvernare mai degrabă împotriva lor și administrației publice locale.

(...)

Cred, pe de-o parte, că oamenii au observat că domnul Bolojan nu se consultă cu nimeni și că unele dintre măsuri noi încercăm să le corectăm, altele ne-au scăpat. Nu aș vrea să spun, vorbind tot așa plastic, că domnul Bolojan cântă și noi dansăm ci mai degrabă că nu cântă din același playlist, nu că dansăm, dar ascultăm și că va veni un moment în care o să spunem «Hai să schimbăm lăutarul că nu mai merge, nu mai respectă playlistul»”, a spus Manda, duminică, la Antena 3 CNN.

Întrebat ce înseamnă „playlistul”, Manda a răspuns:

„Playlistul înseamnă ce ne-am asumat în programul de guvernare, ce discutăm în coaliție, să discutăm toate deciziile importante în coaliție, nu să aflăm pe surse sau că se citește pe bandă la guvern, nici că tot felul de proiecte sau acte normative altceva sau nediscutate în coaliție.

(...)

Nu știu de unde ia lumină, dacă sunt miniștri care spun că nu se consultă sau în interiorul partidului spun că nu se consultă partidului dumnealor, atunci, vitejilor, exprimați-vă!

Noi ne exprimăm, spunem când sunt măsuri cu care n-am fost de acord, că atunci când sunt măsuri care nu au fost discutate în coaliție și sunt luate că nu au fost discutate în coaliție, că evaluăm dacă vom continua cu acest mod de lucru sau nu.

Vom ajunge la o concluzie care poate să fie de orice fel – «Da, continuăm; Da, continuăm cu PNL și USR; Da, continuăm cu PNL și fără USR. E o decizie pe care o să o luăm”, a spus Manda.