Guvernul își asumă răspunderea pe tăierile din administrație pe 29 ianuarie. Surse: Condiția agreată de Bolojan ca PSD să le susțină

Guvernul își asumă răspunderea pe tăierile din administrație pe 29 ianuarie. Foto: Inquam Photos / George Călin

Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament pe pachetul de tăieri din administrația publică pe 29 ianuarie, după ce liderii coaliției au ajuns la un acord de principiu asupra reformei. Potrivit surselor Antena 3 CNN, condiția pusă de PSD pentru a susține demersul premierului Ilie Bolojan este ca reforma administrației să fie legată de un al doilea pachet, dedicat relansării economice, urmând ca Executivul să își angajeze răspunderea pe ambele seturi de măsuri, simultan.

Subiectul a fost discutat și în Biroul Politic Național al PNL, reunit luni, în prima ședință din acest an. Premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, le-a prezentat liderilor liberali pachetul de reformă a administrației publice centrale și locale, precum și calendarul pentru adoptarea bugetului de stat pe 2026.

Potrivit comunicatului PNL, Ilie Bolojan i-a informat pe liberali despre concluziile ultimei ședințe a coaliției de guvernare, desfășurată chiar înaintea BPN, în cadrul căreia au fost stabilite ultimele detalii legate de reforma administrației, inclusiv reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal. Forma agreată în coaliție este foarte apropiată de proiectul de lege publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Premierul a propus ca, pe 29 ianuarie, Guvernul să își angajeze răspunderea în fața Parlamentului pe acest proiect de lege. În aceeași zi, Executivul intenționează să își asume răspunderea și pe un pachet de măsuri pentru relansarea economică, a cărui formă finală urmează să fie stabilită până pe 26 ianuarie, cu participarea tuturor partenerilor din coaliție.

Ce condiție a pus PSD

Surse din coaliție susțin că PSD a fost de acord cu reforma administrației, însă a condiționat susținerea politică de „lipirea” acesteia de pachetul economic. Astfel, joi, 22 ianuarie, Guvernul ar urma să adopte pachetul privind administrația și să îl trimită Parlamentului în vederea angajării răspunderii, iar pe 23 ianuarie să pună în transparență publică măsurile de relansare economică.

În ceea ce privește bugetul de stat pe 2026, liderii coaliției au dat undă verde calendarului propus, cu ținta ca legea bugetului să fie adoptată în a doua jumătate a lunii februarie. Premierul Ilie Bolojan a subliniat că un obiectiv major al Guvernului în acest an rămâne absorbția fondurilor din PNRR.

Un alt subiect discutat a fost finanțarea administrațiilor locale. Potrivit PNL, a fost creat un grup de lucru care să gestioneze relația dintre Guvern și autoritățile locale, în special în privința transferurilor pentru echilibrare bugetară. Conform surselor din coaliție, grupul va include reprezentanți ai Ministerului Finanțelor și câte patru membri desemnați de fiecare partid, reprezentând consiliile județene, primăriile de municipii, orașe și comune. Acesta va negocia sumele care vor ajunge la nivel local, în funcție de veniturile colectate din taxele locale.

Pe agenda coaliției a existat și un subiect sensibil legat de condiționarea subvențiilor APIA de plata impozitelor locale, decizia finală urmând să rămână la nivelul primarilor. Totodată, pe fondul controverselor generate de acordul Mercosur, liderii coaliției au stabilit ca, o dată pe lună, să aibă loc o ședință dedicată politicii externe.

La finalul ședinței Biroului Politic Național, PNL a aprobat și două propuneri pentru ocuparea unor funcții publice: Daniel Constantin, pentru funcția de președinte al Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior, instituție aflată în subordinea Guvernului, și Adrian Zvîncă, pentru funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, aflată sub autoritatea Ministerului Muncii.