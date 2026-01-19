Ședință tensionată între Bolojan și primarii PNL, la Vila Lac. Rareș Bogdan: „Sunt speriați că rămân fără cotele defalcate”

„La unii dintre ei, 40–60% din buget este format din aceste cote defalcate”, a spus Rareș Bogdan. Colaj foto: Agerpres

Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a afirmat luni că este sunat de primarii PNL, îngrijorați că ar putea rămâne fără cotele defalcate. Bogdan spune că îl întreabă direct despre Ilie Bolojan, susținând că edilii se tem pentru bugetele locale și acuză lipsa de comunicare a conducerii partidului, cerând explicații clare și o strategie coerentă pentru relația cu administrațiile locale. „La unii dintre ei, 40–60% din buget este format din aceste cote defalcate. Pe mine, ca reprezentant al României la Bruxelles, mă interesează foarte mult relația cu ei, pentru că sunt cei care au reușit să cheltuie cu succes bani europeni”, a spus Rareș Bogdan, la Vila Lac, înaintea unei întâlniri cu liderii PNL.

„Avem peste 1.000 de primari, dintre care eu cred că am vorbit cu aproximativ 180–200 și ceva, precum și cu președinți de consilii județene. Aceștia sunt foarte speriați de faptul că, practic, rămân fără cotele defalcate. La unii dintre ei, 40–60% din buget este format din aceste cote defalcate.

Au crescut impozitele, ei sunt cei care dau piept cu oamenii, sunt cei care stau între oameni și sunt baza pe care Partidul Național Liberal a reușit să construiască. Pe mine, ca reprezentant al României la Bruxelles, mă interesează foarte mult relația cu ei, pentru că sunt cei care au reușit să cheltuie cu succes bani europeni.

Din 2.600 de școli cu toalete în curte, mai avem 102 sau 108. Restul au fost modernizate cu bani europeni. O mulțime de proiecte au fost realizate cu ajutorul primarilor și, sincer, am văzut supărarea lor, disperarea lor, și am spus: «Ok, vă promit că de data asta particip»”, a spus Rareș Bogdan, la Vila Lac.

El subliniază vă nu vine la întâlnire cu „gânduri războinice”, ci vine să ceară lănuriri.

„Nu vin cu gânduri războinice, vin pur și simplu să cer lămuriri. Vreau să știu de ce colegii mei, care asigură astăzi conducerea Partidului Național Liberal, nu ies să explice oamenilor ce se întâmplă. Pentru că Winston Churchill spunea că 80% din buna guvernare este comunicarea. Vaclav Havel spunea că, dacă vrei să fii apreciat de oameni, trebuie să comunici cu ei. Degeaba faci lucruri pentru ei. Pot da nenumărate exemple. Mi se pare că, în momentul acesta, nu vorbește nimeni. Nu putem continua așa.

Oamenii ne-au dat votul, oamenii au așteptări de la Partidul Național Liberal. Suntem o forță politică de 150 de ani, care a făcut lucruri în această țară, care a schimbat România în bine. Nu putem să abandonăm, pentru că altfel scrie pe noi PNȚCD. Sincer, eu n-am intrat în politică acum șase-șapte ani ca să mă trezesc într-un partid care ajunge la o cifră nesemnificativă. Eu vreau un partid care să aibă peste 20% și care să conteze în guvernare”, a subliniat el.

Bogdan adaugă că vrea să știe care este relația PNL cu USR, subliniind că „România s-a întins mai mult decât îi era plapuma”, criticând faptul că nu exploatăm resursele și metalele rare pe care țara le are.

„Vreau să știu exact care este relația noastră cu USR, pentru că mi se pare că uneori colegi de-ai mei din conducerea PNL sunt mai apropiați de USR decât de propriul partid. Vreau să știu de ce nu sunt consultați cei 12 primari de municipii reședință de județ și primarii de sectoare, de ce nu sunt consultate asociațiile reprezentative.

Înțeleg că România trebuie să scadă cheltuielile. România s-a întins mai mult decât îi era plapuma. România are nevoie de măsuri dure, dar măsurile dure pot fi, uneori, ocolite sau compensate cu măsuri de investiții. Vreau să știu care este planul, strategia de investiții a României. Vreau să știu de ce, deși toată lumea aleargă după resurse și metale rare, România are metale rare, are terenuri cu metale rare și, cu toate acestea, nu exploatăm nimic: nici gazul, nici aurul, nici argintul. Ce facem cu ele? Le ținem pentru ce?”, a mai spus europarlamentarul.

În încheiere, el a spus că „am intrat în politică să vorbesc”.

„Vreau să știu care este strategia noastră în relația cu primarii. Vreau să știu, pentru că acum un an am auzit că facem reformă administrativ-teritorială, că sunt peste 1.000 de unități administrativ-teritoriale care nu-și pot asigura cheltuielile, că sunt localități cu 2.000 de locuitori și 40 de angajați în primărie. Știu că primarii au redus schemele de personal, știu că li s-a cerut din nou să le reducă, știu că li s-au luat bani din bugete, știu că cei care au vorbit au primit vizite de la Corpul de Control al prim-ministrului sau de la Curtea de Conturi, ceea ce nu mi se pare firesc, mai ales într-un partid liberal, unde trebuie să existe libertatea de exprimare.

Nu am să spun lucrurile punctuale aici, le voi spune în ședință, pentru că așa mi se pare firesc. Repet: am stat un an și o lună fără nicio funcție publică. Am intrat în politică să vorbesc. Nu am fost ministru. Am fost mințit cu pensiile speciale, am fost expus doar eu, după care am fost lăsat de izbeliște și și-au bătut joc. Văd că nici acum nu au reușit să rezolve problema”, a concis el.

Luni a avut loc și prima ședință de Coaliție din acest an. Potrivit surselor Antena 3 CNN, ședința a fost una tensionată. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au întâlnit la Palatul Victoria într-o ședință în care au discutat despre pachetul de reformă al administrației, dar și despre subiectele sensibile care au dus la atacuri între parteneri în ultimele zile: votul pentru acordul UE-Mercosur sau scandalul pe Legile Justiției.