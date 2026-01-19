Coaliția, în punctul de rupere. Liderii se întâlnesc după scandalurile legate de Mercosur și de concedierile din administrație

3 minute de citit Publicat la 09:14 19 Ian 2026 Modificat la 09:16 19 Ian 2026

Scandalul Mercorsur și concedierile din administrație ar putea rupe coaliția. Sursă colaj foto: Agerpres

Liderii celor patru partide de guvernământ se întâlnesc, luni, pentru prima oară în acest an, iar ședința se anunță extrem de tensionată.

Întâlnirea este programată pentru ora 13.

Ultima dată, șefii celor patru formațiuni s-au văzut în urmă cu o lună.

Social-democrații îi cer socoteală premierului Bolojan pentru deciziile Oanei Țoiu

Între timp, guvernarea a fost zguduită de scandalul dintre PSD și USR, după ce România a votat acordul cu Mercosur, pe care ministrul social-democrat Florin Barbu a refuzat să-l semneze.

Social-democrații o acuză pe Oana Țoiu, ministru de Externe, că l-a mandatat pe ambasadorul român la Uniunea Europeană să susțină acordul, chiar în lipsa semnăturii ministrului Agriculturii.

Ei vor acum explicații din partea premierului: mai exact, vor să știe dacă Bolojan a știut că Țoiu a cerut semnarea acordului fără ca acesta să aibă susținerea Executivului.

Un alt scandal este legat de angajarea răspunderii Guvernului pentru concedierile din primării și reducerile de cheltuieli din ministere.

La ultima ședință din decembrie, liderii au definitivat reformele din administrația locală și centrală, care includ reduceri bugetare de 10%.

Ei au convenit ca reducerile să aibă loc fără a fi afectate salariile de bază. În schimb, vor avea loc concedieri.

În noiembrie, Coaliția părea că ajuns la un acord pe reforma administrației

„Pentru că în anul 2026 începe strângerea de curea din partea statului, s-a pus problema că nu putem începe conceperea bugetului până nu trecem pachetul pe administrație cu acele tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii și până nu trecem cumulul pensie-salariu, pentru că este o altă componentă care reduce din cheltuieli.

Nu poți să ai pensie și salariu în același timp la stat.

Nu se taie salarii, (dar) este obligația fiecărui ordonator principal de credite să reorganizeze entitatea pe care o conduce astfel încât să scadă bugetul cu 10% fără a tăia de la oameni. Unii trebuie să plece acasă. Pe ce criteriu, cine va face, cum va face - este atributul fiecărui ministru.

Săptămâna viitoare este provocarea să trecem acest pachet prin asumarea răspunderii guvernului”, spunea, în urmă cu o săptămână, la Antena 3 CNN, ministrul Apărării, Radu Miruță, care este și vicepremier.

El a mai precizat că, la nivel de Guvern, planul este ca joi să fie adoptat pachetul pe administrație.

În luna noiembrie, liderii Coaliției de guvernare păreau să fi ajuns la un acord în privința reformei administrației locale și centrale.

Varianta agreată de liderii PSD, PNL, USR și UDMR implica o reducere a cheltuielilor de 1,7 miliarde de lei, prin reducerea a aproximativ 10% din posturile ocupate. Ar însemna circa 13.000 de posturi.

De asemenea, în administrația centrală ar urma să fie reduceri de 10% cu cheltuielile de personal.

„Există un acord cu privire la pachetul pe administrația locală și centrală. Varianta agreată este pe formula de reducere a cheltuielilor de personal în 2026 față de cele din 2025 cu 10%”, a declarat la momentul respectiv ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, la Antena 3 CNN.

Bolojan va cere coaliției să fie de acord cu încă o asumare a răspunderii Guvernului

Surse din coaliție susțin că premierul va cere liderilor coaliției să fie de acord ca Guvernul să-și angajeze, încă o dată, răspunderea, de astă dată pe pachetul reformei în administrație.

Însă PSD a dat înțeles că nu mai acceptă alte angajări ale răspunderii guvernamentale și că vrea ca toate noile măsuri să fie trecute prin procedura parlamentara normală.

Însă asta intră în conflict cu dorința premierului ca măsurile de reducere a cheltuielilor să fie adoptate chiar săptămâna aceasta.

De aseemena, social-democrații cer ca în bugetul de stat pe 2026, discutat recent de premier cu miniștrii, să se regăsească și măsurile de stimulare a economiei, propuse de PSD.

Fără aceste măsuri incluse în buget, PSD amenință că nu va aproba reformele din administrație.