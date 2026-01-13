Ministrul Agriculturii: „Nu a avut loc nicio discuție despre Memorandum și Mercosur în Guvernul României”

Florin Barbu spune că a respins Memorandumul referitor la acordul UE-Mercosur/ Foto: Hepta

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, marți seara la Antena 3 CNN, că a respins Memorandumul referitor la acordul UE-Mercosur și susține că va vota împotrivă dacă acesta ajunge în Parlamentul României în forma actuală. El a mai precizat că nu au existat discuții în Coaliția de guvernare despre acest acord.

„Nu a avut loc nicio discuție despre acest memorandum și despre Mercosur în Guvernul României. Eu am respins acest memorandum, am justificat respingerea și nesemnarea Memorandumului, ulterior am revenit și cu date concrete despre cum poate afecta agricultura și industria alimentară din România. Încă din 15 iulie 2025, împreună cu omologul meu francez, cu doamna ministru, am avut o poziție prin care am solicitat Comisia Europeană să ducă aceste recomandări, dar până la urmă, au fost solicitate niște recomandări de bun-simț, solicitate de către mine și doamna ministru francez, prin care, pe de o parte, am solicitat, în prima fază, doi ani de tranziție, adică Mercosur, pe partea de agricultură și industria alimentară să fie facultativ, astfel încât să vedem piața cum evoluează pe o anumită perioadă.

Celelalte domenii economice, care sunt probabil foarte bune pentru anumite țări în acordul Mercosur, să fie lăsate. Practic, agricultura și industria alimentară să fie facultativă.

Doi: Am solicitat ca operatorii economici care aduc din zona de Mercosur să fie licențiați de fiecare stat. În acordul Mercosur, în momentul de față, licențierea se face de către Comisia Europeană. Din punctul meu de vedere, acest Mercosur nu este decât strict economic și geopolitic”, a declarat Florin Barbu.

Ministrul Agriculturii: „Cred că acest memorandum trebuia aprobat în Guvernul României, semnat atât de primul-ministru, cât și de președintele României”

Florin Barbu a mai precizat că cerut Consiliului de Miniștri și Comisiei Europene încă din iulie 2025 să adopte recomandări care să protejeze agricultura și industria alimentară românească.

„Eu cred că să dai o decizie, pentru a vota în Coreper II unui ambasador și angajat politic, și că acest Mercosur reprezintă un lucru foarte important.

În primul rând, era garanția fermierilor români. Cred că acest memorandum trebuia aprobat în Guvernul României, semnat atât de primul-ministru, cât și de președintele României, ca să dai un mandat clar.

Nu am discutat de acest subiect până în momentul de față. Nu am avut ocazia. Mâine, la ora 9, o să am discuție pe buget, pe execuția bugetară pe 2025 și bugetul pe 2026.

Probabil o să avem o discuție și pe Mercosur. Această decizie privind angajarea țării într-un acord Mercosur este mai mult o decizie politică care trebuia luată în Coaliția de guvernare”, a mai declarat Florin Barbu.

Întrebat care e motivul pentru care nu a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre acest memorandum, ministrul Agriculturii a răspuns că:

„În primul rând, eu am respins acel memorandum și am venit cu o adresă de respingere. Am venit cu documente justificative.

Nu l-am întrebat pentru că ministerul de resort care se ocupă de partea de comerț este Ministerul Economiei. Dar atâta timp cât a fost respins un memorandum, sigur că atunci când respingi un memorandum ca și ministru, îl justifici cu adrese, cu date statistice de la Eurostat, de la INS și ministerul de resort, atât Ministerul Afacerilor Externe, cât și Ministerul Economiei văd că acest memorandum nu a fost semnat, cred că trebuiau cei care răspund de partea de Mercosur să aibă o discuție cu primul-ministru și o întâlnire la nivel de Guvern și, ulterior, dacă nu se lua nicio decizie, între noi, ca și miniștrii, și nu ajungeam la niște condiții clare de a proteja fermierii și producătorii români, acest memorandum trebuia introdus în coaliția de guvernare, pentru că este o decizie politică”, a mai adăugat acesta.

Barbu: „Mi-aș dori foarte mult ca doamna Țoiu să aibă foarte mare grijă”

El a mai precizat că a cerut amendamente clare în aceste condiții.

„Sunt două lucruri foarte importante de care trebuie să avem grijă și mi-aș dori foarte mult ca doamna Țoiu să aibă foarte mare grijă, pentru că acest Mercosur este spart în două: partea de ITA care poate intra în vigoare de la data semnării sau mai există o variantă, chiar dacă el este aprobat în Parlamentul European, și acest acord Mercosur intră în vigoare, nu trebuie să aștepte să ratifice fiecare stat.

Eu am avut o discuție foarte clară, am patru amendamente foarte clare. Primul amendament: licențierea operatorilor economici să se facă de către fiecare stat. Al doilea amendament este ca orice țară care a importat produse din Mercosur să nu aibă voie să facă comerț intracomunitar.

Și vă dau un exemplu. Germania aduce produse agroalimentare din Mercosur, acele produse să le utilizeze pe teritoriul Germaniei, să nu aibă voie să facă comerț intracomunitar cu celelalte state. Al treilea punct, foarte important: partea de calitate.

În România, nu avem laboratoarele necesare de a identifica anumite pesticide și anumiți hormoni cu care animalele sunt crescute în zona de Mercosur, pentru că laboratoarele noastre sunt calibrate pe directive și regulamentele Uniunii Europene, iar noi nu avem acele kit-uri pe substanțele de pesticide și pe hormonii utilizați, atât în vegetal, cât și în zootehnie.

Noi nu putem identifica, în momentul de față, pe teritoriul României și la nivelul Uniunii Europene, dacă grânele care intră din zona de Mercosur și vorbim la porumb, unde sunt foarte mari producători de porumb, dacă e porumb modificat genetic, iar noi nu putem utiliza sau planta cultură de porumb modificat genetic. Toate aceste lucruri sunt foarte importante”, a mai spus acesta.

Întrebat ce va face dacă acordul ajunge în Parlamentul României, Florin Barbu a răspuns:

„Nu se poate intra în Parlamentul României.

Eu voi vota împotrivă, în calitate de parlamentar, dar aceste amendamente, și am făcut un apel și să știți că sunt foarte mulți europarlamentari, inclusiv și de la PNL, și de la alte partide care vor susține aceste amendamente în Parlamentul European, că mai întâi trebuie ratificat în Parlamentul European și apoi în fiecare stat va fi ratificat”, a încheiat Florin Barbu.