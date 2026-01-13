Scandal în Guvern, după acordul UE-Mercosur. Ministerele Justiției și Agriculturii nu au avizat documentul. Explicațiile MAE

Acordul cu țările Mercosur creează cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Foto: Guvernul României

Este scandal în Guvernul Bolojan, după aprobarea acordului UE–Mercosur de către statele membre ale Uniunii Europene. Ministrul Radu Marinescu a declarat că acordul UE–Mercosur, aprobat de România în Consiliul UE, nu a avut avizul Ministerului Justiției. Nici Ministerul Agriculturii nu a avizat acordul, iar votul dat de reprezentantul României nu a fost discutat nici în Coaliția de guvernare. Ministerul Afacerilor Externe a transmis, într-un comunicat de presă, că votul a fost exprimat cu respectarea procedurilor legale și instituționale, iar acordul nu este aprobat de România până când nu este ratificat de Parlament.

Acordul UE-Mercosur îi revoltă pe fermierii români, care se tem că nu vor putea concura cu prețurile mai mici ale produselor care vor fi importate din Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

În același timp, votul dat vineri de România în Consiliul UE încinge spiritele în Guvernul Bolojan. Ministrul Radu Marinescu a declarat că acordul Mercosur nu a avut avizul ministerului Justiției. Tratatul cu Mercosur nu a avut nici aprobarea Ministerului Agriculturii și nici nu a fost discutat în Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR. Totuși, Ministerul de Externe ar fi aprobat proiectul, cu susținerea președintelui Nicușor Dan.

Explicațiile MAE

Ministerul Afacerilor Externe a precizat, într-un comunicat de presă, că votul dat în Consiliul UE a respectat procedurile legale și instituționale ale UE.

„Conform HG 37/2017 privind gestionarea afacerilor europene li a participării României la deciziile UE instrucțiunile pentru reuniunile Coreper (la nivel de ambasadori) sunt transmise de către MAE pe baza elementelor de poziție trimise de instituția cu atribuții în domeniul respectiv (în acest caz decizia Consiliului UE este atributul consiliilor de miniștri ai economiei)”, se arată în comunicatul MAE.

MAE subliniază că acordul nu pune în pericol agricultura românească și atrage atenția asupra clauzelor de salvgardare.

„Negocierile au avut loc pe filiera comercialǎ și între liderii politici, negocieri în urma cărora s-au obținut resurse adiționale pentru fermierii din România, o clauză de salvgardare în cazul unei variații de 5% a prețurilor și volumelor produselor agricole importate și un control mai riguros privind respectarea regulilor sanitar veterinare pentru produsele agricole importate din Mercosur *conforme cu votul reprezentanților partidelor din coaliția de guvernare în Parlamentul European *.

De asemenea Acordul nu prevede o liberalizare totala a comerțului cu produse agricole ci doar in limite cantitative ferme privind importurile produselor sensibile din agricultură la doar 1-1,5% din totalul importurilor, precum și standardele UE să fie aplicate și produselor importate”, a mai transmis MAE.

În final, Ministerul Afacerilor Externe atrage atenția că acordul UE-Mercosur nu este încă aprobat final.

„Procesul are două componente de aprobare. Prima la nivel European urmată de o etapă la nivel național. Etapa finală a procesului decizional la nivelul UE privind exprimarea consimțământului ca Uniunea Europeană să devină parte la acest acord o reprezintă votul Parlamentului European.

Memorandumul la care se face referire în spațiul public este necesar pentru etapa ulterioară a procesului. Conform legislației privind aprobarea semnării în numele României a tratatelor internationale (in acest caz acordul UE - Mercosur) memorandumul trebuie să parcurgă procedura internă de avizare şi aprobare anterior semnării în numele României a Acordului. Etapa finală a procesului decizional național va fi adoptarea de Parlamentul României a legii de ratificare a Acordului UE-Mercosur”, a mai transmis MAE.

Cinci țări s-au opus Acordului UE-Mercosur

Comisia Europeană are undă verde pentru încheierea acordului de liber schimb al UE cu cele patru țări sud-americane care formează Mercosur: Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay.

La o reuniune a reprezentanților celor 27 de state membre ale UE, la Bruxelles, care a avut loc la data de 9 ianuarie, a fost întrunită majoritatea calificată necesară în Consiliul UE pentru aprobarea semnării planificate a acordului.

Diplomații citați de presa germană au indicat că Franța, Polonia, Ungaria, Irlanda și Austria au votat împotrivă. Belgia s-a abținut. România a votat pentru.

Acordul cu țările Mercosur creează cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Tarifele pentru 91% din bunurile comercializate sunt eliminate.

Exporturile către Mercosur ar putea crește cu până la 39%, conform estimărilor Comisiei Europene, și ar putea asigura 440.000 de locuri de muncă, în special în industria auto, inginerie mecanică și farmaceutică.