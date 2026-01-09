Controversatul acord UE-Mercosur care i-a înfuriat pe fermierii europeni merge la vot. Franța încă se opune, Italia ar fi fost convinsă

Publicat acum 14 ore si 16 minute

„Wir haben es satt” („Suntem sătui” - n. red), alianţa germană a agricultorilor, a făcut apel, joi, la respingerea acordului de liber schimb între Uniunea Europeană şi Mercosur, considerând că aduce prejudicii atât sectorului, cât şi consumatorilor, contrar opiniei guvernului german, un puternic susţinător al tratatului.



„Nu vrem să producem mărfuri interschimbabile pentru piaţa mondială, şi nici nu putem să o facem, ci vrem să producem calitate. Şi acordul cu Mercosur merge cu siguranţă în direcţia greşită şi trimite un semnal eronat. Semnalul pe care îl transmite este acela de a produce cât mai ieftin posibil, cât mai interschimbabil posibil, fără să conteze provenienţa”, a declarat Xenia Brand, directoare executivă a Asociaţiei Agriculturii Ţărăneşti (AbL).



Într-o conferinţă de presă, organizată în contextul manifestaţiilor convocate de alianţa germană a agricultorilor, pe 17 ianuarie, la Berlin, în favoarea unei agriculturi sustenabile, Brand a afirmat că „încă nu este prea târziu”, deoarece miercuri au fost convocaţi toţi miniştrii de resort la Bruxelles, „dar deciziile nu sunt încă luate”.



„Trebuie să se respingă”, a cerut ea, semnalând, în acelaşi timp, că „este clar că, pe ambele maluri ale Atlanticului, sectorul profesional respinge unanim acest acord”, care nu aduce niciun beneficiu agricultorilor.



Dorothee Sterz, membru AbL, a declarat, la rândul său, că acordul cu Mercosur „înseamnă mai puţină putere de decizie pentru ferme, înseamnă o poziţie slabă pe piaţă şi o puternică dependenţă de piaţă”.



„Dar, de asemenea, înseamnă pentru consumatori că nu mai pot decide ce carne cumpără, fiindcă acea carne care s-ar putea importa prin intermediul acordului cu Mercosur provine de la animale cărora li s-au administrat antibiotice ca şi stimulente de creştere şi asta contravine total principiile noastre”, a precizat ea.



În opinia lui Sterz, acordul cu Mercosur constituie „o ameninţare pentru subzistenţa agricultorilor, atât aici, cât şi de cealaltă parte a Atlanticului” şi, în consecinţă, şi pentru suveranitatea alimentară.



„Alimentaţia în Germania nu trebuie să se bazeze (...) pe produse importate, care au fost fabricate cu standarde sociale şi ecologice deficitare şi care aduc prejudicii agricultorilor locali”, a mai spus ea.



În ceea ce priveşte clauza de salvgardare din acordul cu Mercosur, aprobată de Parlamentul European în decembrie, pentru a evita ca importurile UE să dăuneze sectorului agricol european, Brand a menţionat că este vorba despre un efort de a răspunde într-un fel preocupărilor din sectorul agricol, care nu reprezintă decât o măsură minimă, ce nu abordează problema fundamentală a tratatului.



Între timp, guvernul german a reiterat susţinerea sa pentru acordul cu Mercosur, pe care l-a calificat drept „un lucru important”, şi şi-a exprimat încrederea că, în urma deciziei UE din decembrie, Italia îşi va da, vineri, acordul pentru tratat, pentru a putea fi semnat cât mai repede.



„Acest acord cu Mercosur este un lucru important, mai ales ţinând cont de situaţia geopolitică în care trăim toţi. Este un lucru important pentru politica europeană de asociere şi comerţ. Este, de asemenea, un lucru important pentru simbolismul pe care l-ar putea avea faptul că statele acţionează pe baza drepturilor şi acordurilor”, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Kornelius.