Kelemen Hunor: Acordul UE-MERCOSUR n-a fost deloc discutat în coaliție. „E inacceptabil. Există o frustrare și nemulțumire în coaliție”

Kelemen Hunor, președintele UDMR. Foto: Inquam Photos/George Călin

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a calificat drept „inacceptabil” faptul că acordul comercial UE-MERCOSUR nu a fost discutat niciodată în coaliția de guvernare. Totodată, MAE ar fi trebuit să țină cont de punctul de vedere al ministrului Agriculturii, a spus Kelemen Hunor, într-un interviu acordat G4Media.

„Nu trebuia aprobat acum, trebuia așteptat cel puțin până în februarie – martie, indiferent de presiuni”, a spus Kelemen Hunor. „Pentru că nu au fost discutate, cel puțin în România, toate aspectele posibile și imposibile. Sunt pentru un astfel de acord, dar în acest moment – sigur, agricultura e doar o bucățică, dar am văzut Polonia, Franța, Ungaria – România ar fi trebuit să fie împotrivă, cel puțin pe analiza celor de la Ministerul Agriculturii, până când nu ne lămurim”.

PSD a acuzat Ministerul de Externe de „trădare”, după ce România a votat acordul UE - Mercosur.

„Decizia Ministerului de Externe de a vota Acordul UE-Mercosur în forma actuală reprezintă un act de trădare a intereselor fermierilor români”, a precizat PSD, într-un comunicat de presă. Astfel, acordul de liber schimb al UE cu cele patru țări sud-americane care formează Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay) ar afecta cota de piață a României, conform Ministerului Agriculturii.

Kelemen Hunor a acuzat lipsa de transparență în privința acestui acord comercial.

„Ministerul Agriculturii spune un lucru, Ministerul de Externe nu ține cont de ce spune Ministerul Agriculturii. Inacceptabil (...) În coaliție noi nu am discutat. Inacceptabil. Inacceptabil să nu discuți așa ceva politic, în coaliție niciodată nu am discutat. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că e nevoie de un astfel de acord, dar nu poți să faci hai repede, după 10 ani sau de când se negociază MERCOSUR”, a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a considerat că era nevoie să se țină cont, din partea MAE, și de părerea ministrului Agriculturii.

„Că-ți place de Barbu sau nu-ți place, nu contează aici, nu e o chestie personală. Cei de la Ministerul de Externe se comportă în continuare, că e un domeniu unde nimeni nu are dreptate, în afară de ei. N-a fost discuție. Ministrul de Externe niciodată n-a fost prezent în șase luni de zile în coaliție să discutăm despre dosar. Sigur, politica externă o face președintele. OK, dar până la urmă ai și un guvern în care ai și un ministru. Deci, din acest punct de vedere există o frustrare și o nemulțumire în coaliție. Din păcate, în coaliție noi nici astăzi, nici în celelalte coaliții, nu discutăm dosare mari politice. Noi de obicei de obicei stingem focul, dacă reușim”, a spus președintele UDMR, Kelemen Hunor.