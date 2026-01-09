Scandal în Coaliție, din cauza acordului UE-Mercosur. PSD: „Decizia MAE de a vota acordul e un act de trădare a fermierilor români”

Minstrul Agriculturii, Florin Barbu, s-a opus ca România să susțină acordul. Foto: INQUAM Photos/Mălina Norocea

Partidul Social Democrat acuză, vineri, Ministerul de Externe, după ce România a votat acordul UE - Mercosur. „Decizia Ministerului de Externe de a vota Acordul UE-Mercosur în forma actuală reprezintă un act de trădare a intereselor fermierilor români”, susține PSD, într-un comunicat de presă. Acordului de liber schimb al UE cu cele patru țări sud-americane care formează Mercosur: Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay, ar afecta cota de piața a României, potrivit Ministerului Agriculturii.

„PSD condamnă ferm decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absența unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină. PSD consideră că această decizie reprezintă un act de trădare a intereselor fermierilor români, mai ales în condițiile în care ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a semnalat în mai multe rânduri că semnarea acordului fără aceste garanții va afecta puternic agricultura românească”, se arată în comunicat.

„Este revoltător faptul că miniștrii USR de la Externe și de la Economie au avizat Memorandumul privind Acordul UE-Mercosur, fără să se fi consultat măcar cu fermierii români și fără să țină cont de obiecțiile formulate de Ministerul Agriculturii.

PSD solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să precizeze dacă a avut cunoștință și dacă a aprobat mandatul primit de reprezentantul României în COREPER în legătură cu Acordul UE-Mercosur.

În contextul dat, PSD anunță ca va folosi toate pârghiile și toate procedurile existente la nivelul Parlamentului European pentru amendarea Acordului UE-Mercosur în sensul protejării intereselor fermierilor români și europeni. Nu putem avea o competiție loială pe piața europeană dacă vom accepta importul unor produse realizate fără constrângerile impuse fermierilor europeni cu privire la siguranța alimentară, protecția mediului, bunăstarea animalelor și regimul utilizării pesticidelor”, mai transmit social democarații.

Într-o comunicare între ministerul Agriculturii, MAE și ministerul Economiei, de la finalul anului trecut, ministrul Florin Barbu susținea că acordul UE- Mercosur „va avea un impact negativ asupra unor sectoare sensibile din țara noastră”. Ministrul a cerut ca „poziția României să fie de amânare a deciziei de semnare a acordului până la momentul asigurării unei certitudini sporite în ceea ce priveşte garantarea condițiilor de concurență echitabile în raport cu operatorii economici din țările Mercosur”.

Vineri, România s-a numărat printre țările care, la Bruxelles, a aprobat acordul. Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, „România a votat în favoarea acordului Mercosur, după ce, alături de alte state europene, a solicitat și obținut garanții suplimentare, menite să protejeze piețele naționale”.