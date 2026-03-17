PSD cere premierului să aprobe „urgent” scutirea fermierilor de taxele pe motorină

Social-democrații avertizează că întârzierea unei decizii are impact direct asupra costurilor din agricultură, în contextul în care lucrările de primăvară sunt deja în desfășurare. sursa foto: Getty

Partidul Social Democrat solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să aprobe de urgență măsura propusă de ministrul Agriculturii privind scutirea fermierilor de la plata accizei și TVA-ului pentru motorina utilizată în agricultură, se arată într-un comunicat transmis marți.

„PSD solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să aprobe urgent inițiativa ministrului Agriculturii privind scutirea directă a fermierilor de la plata accizei și a TVA-ului pentru motorina folosită în agricultură. Blocarea nemotivată a unei decizii în acest sens determină, pe tot lanțul agroalimentar, efecte negative ce se vor acumula în prețul final al alimentelor”, se arată în comunicat.

Social-democrații avertizează că întârzierea unei decizii are impact direct asupra costurilor din agricultură, în contextul în care lucrările de primăvară sunt deja în desfășurare.

„Campania agricolă de primăvară este în plină desfășurare, iar fermierii folosesc deja motorină scumpă pentru culturile de porumb și floarea soarelui! Fiecare zi fără o decizie din partea premierului implică în final o creștere a prețurilor la alimente!”, mai scrie PSD.

Potrivit sursei citate, mecanismul propus de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, prevede acordarea de tichete valorice pentru achiziția a 78 de litri de motorină pe hectar, la un preț fără acciză și TVA. Impactul bugetar ar fi „zero”, deoarece sumele ar fi oricum returnate fermierilor prin actualul sistem de rambursare.

„Deci nu există nicio justificare economică pentru lipsa unei decizii din partea premierului Bolojan în această chestiune!”, se mai arată în comunicat.

PSD susține că măsura ar permite fermierilor să nu mai blocheze sume importante pentru plata taxelor, crescându-le capacitatea de a face față altor costuri, precum cele cu fertilizanții.

În același timp, social-democrații invocă și contextul internațional, marcat de creșterea prețului petrolului pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

„Este necesară o reacție rapidă din partea Guvernului pentru protejarea populației și a economiei naționale. Din primele momente de la declanșarea crizei internaționale, miniștrii PSD au propus soluții pentru atenuarea creșterii de prețuri la carburanți. Lipsește doar decizia prim-ministrului! Și fiecare zi de întârziere înseamnă costuri mai mari pentru populație și pentru economia națională!”, se mai precizează în comunicat.