Cele trei scenarii care rup coaliția. Bolojan trage partidul în Opoziție dacă PSD schimbă bugetul. Grindeanu: Există risc de anticipate

Și PNL, și PSD au scenarii de lucru care presupun ieșirea de la guvernare, cu riscul de a se ajunge la anticipate. Foto: INQUAM Photos/Simion Sebastian Tataru

Trei scenarii de rupere a actualei coaliții de guvernare circulă la nivelul liderilor politici, spun surse Antena 3 CNN. La finalul acestei săptămâni, atât liderii PSD, cât și cei din PNL, se vor reuni în ședință pentru a decide viitorul Guvernului Bolojan.

Primul scenariu este promovat de Partidului Social Democrat.

PSD vrea ca premierul Ilie Bolojan să-și dea demisia, USR să fie scos de la guvernare, iar PNL să desemneze un alt premier.

Liberalii, la rândul lor, au un alt scenariu de lucru. Ei se întâlnesc la Sibiu în acest final de săptămână, după ce se dă votul asupra Legii Bugetului.

Deja au început să fie adoptate amendamente PSD cu sprijinul celor din opoziție, dar nu e clar dacă vor fi adoptate suficiente pentru a-i satisface pe social-democrați.

Prin urmare, dacă PSD își anunță retragerea de la guvernare, atunci nici PNL nu vrea să mai facă parte din alt Executiv.

În această variantă, Bolojan își va da demisia de la conducerea guvernului, ducând PNL în Opoziție.

E valabil și invers: PSD să modifice fundamental construcția bugetară, iar Bolojan să considere că nu mai poate guverna în baza bugetului modificat.

Bolojan a acceptat să-i dea bani lui Thuma, pentru a se asigura că rămâne președinte PNL

Pentru a se asigura că rămâne președinte PNL, premierul a acceptat ca tabăra contestatară condusă de Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, să primească mai mulți bani prin chiar Legea Bugetului.

În cel de-al treilea scenariu, PSD iese de la guvernare, cu riscul ca mișcarea să conducă, în cele din urmă la alegeri parlamentare anticipate.

"PSD poate să decidă că trece în opoziție și am terminat. Și atunci e un scenariu plauzibil să ajungem la anticipate. Sau PSD-ul rămâne în continuare în această coaliție, dar cu anumite condiții: 'Dacă ne vreți parteneri în continuare'.

Dacă acest lucru se întâmplă, dacă (liderii partidelor) își păstrează declarațiile și spun că nu vor să facă alianțe cu AUR sau cu partide de acest tip, atunci ne îndreptăm spre anticipate", a spus Grindeanu, dând de înțeles că o guvernare fără PSD, dar și fără sprijinul actualei opoziții de extremă dreapta nu poate rezista.

Fost ministru PNL: Nu exclud scenariul ca PNL să meargă în Opoziție, să-și vadă de treabă

Fostul ministru al Mediului Mircea Fechet a declarat că nu exclude scenariul în care PNL, dacă va constata existența de facto a unei noi majorități PSD-AUR, să meargă în Opoziție, "să-și vadă de treabă".

Fechet, deputat PNL, a avertizat asupra riscului ca amendamente propuse de PSD și susținute de AUR să afecteze semnificativ construcția bugetară.

Premierul nu va accepta "să ducă bugetul în derizoriu" iar PNL nu poate vota un astfel de buget, a explicat el.

"Ar fi un blocaj total...Eu nu mă feresc să spun și cuvântul pe care puțini îl spun acum. Nu exclud scenariul în care Partidul Național Liberal, dacă va constata că avem o nouă majoritate PSD-AUR, să meargă în Opoziție, să-și vadă de treabă și PSD-ul să guverneze cu AUR, dacă vom constata că în această direcție merg lucrurile”, a declarat Fechet la emisiunea România Politică de la Prima News.

Potrivit deputatului, "nu va fi nevoie ca vreunul dintre parteneri să denunțe" protocolul coaliției, câtă vreme "coaliția nu mai este tratată cu rigoarea cu care ar trebui să fie, în sensul respectării protocolului".

”Atunci vom constata că astfel de situație generează dizolvarea de facto a coaliției”, a subliniat deputatul PNL.