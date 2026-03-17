Vremea se răcește brusc în următoarele zile, anunță șefa ANM: “Nu excludem precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare”

ANM: În zona montană înaltă nu excludem să avem și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Foto: Getty Images

După câteva zile cu temperaturi neobișnuit de ridicate, vremea se schimbă brusc în România: maximele de până la 15 grade din vest și sud-vest scad treptat de joi. Directorul general ANM, Elena Mateescu, a precizat la Antena 3 CNN că o masă de aer rece va determina scăderea regimului de temperaturi în a doua parte a săptămânii. Izolat, în zonele înalte, sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

“Zilele acestea contăm pe o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, chiar și astăzi și mâine, pentru că ecartul temperaturilor maxime la scara întregii țări va fi cuprins între 10 până la 15-16 grade. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în partea de vest și sud-vest a țării, inclusiv în Capitală, 14-15 grade.

De joi însă, o masă de aer rece va determina scăderea regimului de temperaturi, în special în partea de centru, est, sud-est a țării, unde maximele nu vor depăși 7-9 grade celsius, în timp ce în vest și sud-vest vor mai fi posibile valori de 10-13 grade, acestea însemnând valori apropiate de normalul datei din calendar. Acest episod caracteristic pentru a doua parte a acestei săptămâni va fi de scurtă durată, cel puțin până duminică. De luni până săptămâna viitoare și mai ales de marți temperaturile vor fi din nou în creștere. Vorbim de valori între 10-17 grade, cu mult peste normalul termic pentru o ultimă decadă a unei luni martie în țara noastră”.

Odată cu racirea vremii, începând de joi, își vor face apariția și precipitațiile.

“Ploi slabe în zonele mai joase de relief, iar în zona montană înaltă nu excludem să avem și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Discutăm și de vânt pentru că în această seară, o informare meteorologică până joi seara vizează intensificările de vânt cu rafale de 40-45 km/h în zonele mai joase, iar în zona montană înaltă 60-80 de km/h. De asemenea, o atenționare meteorologică de cod galben, pentru județul Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Olt, unde rafalele vor fi de 50-60 km/h”.

În Capitală, valorile de temperaturi vor fi marți în jur de 14-15 grade. Miercuri, sunt prognozate temperaturi de 12-14 grade, pentru ca de joi, să fie o ușoară scădere la 9-10 grade.